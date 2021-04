ATP Barcellona: wild card per Musetti, in tabellone anche Fognini e Sinner

Lorenzo Musetti sarà in tabellone a Barcellona grazie a una wild card.

Il giovane carrarino ha ottenuto un invito per il main draw del torneo catalano, al via lunedì prossimo. Le altre due wild card sono state assegnate a due tennisti spagnoli: Jaume Munar, finalista a Marbella, e Carlos Alcaraz, il 17enne talento iberico su cui la Spagna punta forte per il futuro. Il torneo, non disputato nel 2020 a causa della pandemia, potrà contare su Rafa Nadal ma non su Dominic Thiem: l’austriaco aveva optato per l’altro torneo ATP in programma la prossima settimana, quello di Belgrado, ma un problema al ginocchio lo ha costretto a dare forfait anche in Serbia.

Barcellona, torneo di categoria 500, può comunque vantare tre top 10: oltre a Nadal ci saranno anche Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman. Ai nastri di partenza anche altri due italiani, Fabio Fognini e Jannik Sinner. A Belgrado, dove Novak Djokovic farà gli onori di casa, risultato iscritti Matteo Berrettini (numero 2 del seeding dopo il ritiro di Thiem), Stefano Travaglia e Salvatore Caruso. Iscritti alle qualificazioni Gianluca Mager e Marco Cecchinato, con quest’ultimo che però ha chance di entrare direttamente nel main draw: al momento è il primo degli esclusi dall’ingresso diretto, basterebbe un forfait per dargli un pass per il main draw senza dover disputare i match di qualifica.