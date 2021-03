WTA San Pietroburgo: Kasatkina ferma a 13 le vittorie consecutive di Tauson, fuori Mladenovic

A San Pietroburgo, questa settimana, è in scena un nuovo WTA 500 dal sapore però particolare.

Il torneo infatti, normalmente programmato subito dopo l’Australian Open, a causa dello spostamento dello Slam australiano e la riorganizzazione del calendario è finito in uno slot scomodissimo: tra il WTA 1000 di Dubai e il WTA 1000 di Miami, oltretutto senza l’obbligo per le prime del mondo di partecipare perché il ranking è bloccato fino al torneo della Florida.

Per questo, e per la scomodità di organizzare il viaggio dal medio oriente alla Russia e agli USA in 10 giorni, la numero 1 del seeding è la russa Ekaterina Alexandrova, numero 34 del mondo, e la numero 2 è Veronika Kudermetova, numero 36, con altre due russe nelle prime 5 teste di serie a condizionare, ulteriormente, il tabellone verso una forte componente locale. Oltre a loro, che con un bye al primo turno entreranno in scena solo agli ottavi, Daria Kasatkina (numero 8 del tabellone) e Margarita Gasparyan (una wild-card) sono le protagoniste fin qui con due belle vittorie nella giornata odierna.

L’ex top-10 aveva una partita scomoda, con l’obiettivo di fermare la giovanissima Clara Tauson che si era qualificata al primo torneo 500 della carriera totalizzando fin qui 13 successi consecutivi (14 considerando però un walkover ricevuto). Kasatkina, pur avendo un po’ di difficoltà nelle fasi decisive del primo e del secondo set, è riuscita a imporsi 6-4 7-6(0) contro la diciottenne danese: nel primo parziale i tanti errori di Tauson, apparsa poco brillante fisicamente già nelle partite di qualificazione dove ha faticato contro avversare ben oltre le prime 200 del mondo, l’hanno spinta sotto 1-5. Ritrovata un po’ di calma è riuscita abbastanza comodamente a portarsi sul 4-5 e 15-30 in risposta, tornando però a sbagliare nei momenti decisivi. A inizio secondo set c’è stato pure un MTO fuori dal campo, per un problema alla parte bassa della schiena.

Kasatkina si è addormentata, perdendo i 9 punti consecutivi dalla ripresa giocando troppo corto, centrale e senza grande incisività. Nel momento però in cui è tornata a costruire traiettorie varie e profonde, Tauson tornava a commettere tanti (ed evidenti) errori. Malgrado questo, nei momenti conclusivi era lei a farsi maggiormente apprezzare per come è andata subito 0-30 sia sul 5-4 che sul 6-5 e servizio Kasatkina. Non aveva però abbastanza energie e forza per portare il match al terzo. Al tie-break sono fioccati tanti errori e non è riuscita a trovare nemmeno un punto. La russa avrà ora Aliaksandra Sasnovich.

Avanza anche un’altra russa, la testa di serie numero 5 Anastasia Pavlyuchenkova. Per lei un 6-4 6-4 nel match conclusivo di giornata contro la lucky loser turca Cagla Buyukakcay. Molto bene, tra le partite da segnalare, anche Margarita Gasparyan. In tabellone con una wild-card che però ha pagato caro perché al primo turno ha fatto fuori la testa di serie numero 7 Kristina Mladenovic con un 6-7(1) 6-1 6-1 di oltre due ore e mezza, dove solo il primo set è durato 81 minuti. Serie durissime di game lunghi e rocamboleschi, con Gasparyan che è stata avanti 4-3 e servizio ma si è vista raggiungere immediatamente, salvava uno 0-40 sul 5-4 per la francese e comunque si lasciava sfuggire il parziale con un tie-break dove è riuscita a raccogliere solo un punto. Malgrado questo, i restanti due set sono stati per lei molto vicini alla perfezione chiudendo con un ottimo rapporto di 37 vincenti contro soltanto 21 errori non forzati, quasi tutti racchiusi in quel parziale di apertura da dove è riuscita a rialzarsi molto bene.

Risultati

S. Voegele vs T. Martincova

K. Siniakova b. K. Flipens 6-1 6-2

[WC] M. Gasparyan b. [7] K. Mladenovic 6-7(1) 6-1 6-1

[5] A. Pavlyuchenkova b. [LL] C. Buyukakcay 6-4 6-4

[Q] J. Cristian b. [PR] V. Lapko 6-7(2) 6-4 2-1 rit.

[Q] Xinyu Wang b. V. Tomova 6-1 5-7 7-5

[8] D. Kasatkina b. [Q] C. Tauson 6-4 7-6(0)

[Q] K. Rakhimova b. [WC] D. Mishina 6-1 6-7(4) 6-1