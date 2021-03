WTA Monterrey: Paolini al secondo turno, fuori Trevisan

Bilancio di una vittoria e una sconfitta per le italiane nella prima giornata del WTA 250 di Monterrey.

Se infatti Jasmine Paolini è riuscita a passare l’esordio, lo stesso non ha potuto fare Martina Trevisan che è stata subito eliminata e attende ancora una vittoria in un tabellone principale dal Roland Garros dello scorso ottobre.

In Messico Paolini doveva affrontare al primo turno Marie Bouzkova ma la ceca, reduce dalla lunga settimana a Guadalajara si è poi cancellata per preservarsi in vista di Miami, al via all’inizio della prossima settimana. Contro Jasmine è finita Nao Hibino, divenuta testa di serie numero 9. 3-6 6-2 6-3 il punteggio finale per l’azzurra, che al secondo turno affronterà Anna Karolina Schmiedlova, vincitrice 6-4 6-0 contro Katie Boulter.

Trevisan invece non ha potuto granché contro la serba Nina Stojanovic, vincitrice 6-3 6-2 e che al secondo turno se la vedrà contro la vincente della sfida tra la russa Anna Kalinskaya e la numero 2 del seeding Nadia Podoroska, in un tabellone guidato da Sloane Stephens, al rientro dopo il mese di pausa preso per stare con la famiglia visto il tragico, triplo, lutto tra fine dicembre e inizio gennaio quando causa covid-19 ha perso la nonna, la zia e il nonno.

Risultati

[WC] C. Vandeweghe vs L. Fernandez

[WC] C. Dolehide vs V. Kuzmova

J. Paolini b. [9] N. Hibino 3-6 6-2 6-3

A. K. Schmiedlova b. K. Boulter 6-4 6-0

[5] A. Li b. A. Rus 6-3 7-5

[WC] R. Zarazua vs T. Zidansek

[Q] M. Sherif vs L. Davis

N. Stojanovic b. M. Trevisan 6-3 6-2