WTA Miami: Osaka, 22 vittorie consecutive. Muguruza senza pause. Pliskova ritrova Pegula

Alla prima partita dal successo all’Australian Open Naomi Osaka non ha steccato, in un torneo per lei abbastanza importante perché tra i vari significati c’è anche la possibilità di poter tornare numero 1 del mondo nel circuito WTA.

A Miami la giapponese non ha mai brillato, non ha mai raggiunto gli ottavi di finale e nel 2019 contro Su Wei Hsieh vide fermarsi a 63 la striscia di partite vinte consecutivamente dopo aver conquistato il primo set, in un match in cui aveva anche servito per il match.

Quest anno, pur in uno scenario molto ridotto e senza il campo centrale all’interno dello stadio, la numero 2 del seeding è partita con un buon piglio fermando una volenterosa Ajla Tomljanovic che ha pagato le tante piccole chance che non è riuscita a cogliere nell’ora e mezza di partita. 7-6(3) 6-4 il punteggio finale che ha premiato la numero 2 del mondo malgrado un atteggiamento abbastanza altalenante che soprattutto nel primo set le poteva costare caro.

La sua partenza è stata col freno a mano. Rientrava da un immediato break di ritardo ma non riusciva a scattare, scivolava indietro di un nuovo break, lasciava scappare l’australiana e dopo un punto perso nei pressi della rete è tornata a fondo campo facendosi cenno con la mano destra di svegliarsi. Alla fine aveva ragione, nella breve intervista in campo, quando diceva che è stato fondamentale il servizio. È una soluzione che lei ha migliorato tanto, ma sembra sempre condizionata da quel rendimento soprattutto nei momenti chiave. Oggi, sul punto del 5-3 Tomljanovic ha pure scagliato di rabbia la racchetta a terra ma un buon turno di battuta per chiudere il nono game l’ha un po’ scossa, e Ajla invece è stata presa dalla tensione, vedendosi scappare il decimo game in meno di un minuto tra affanno suo e una Osaka in crescita che però, preso il controbreak, si è comunque aggrappata al servizio per risalire da uno 0-30. Un doppio fallo ma anche, e soprattutto, tre ace per confezionare il sorpasso. Giunte al tie-break, ha fatto il primo scatto sul 3-2 vincendo un braccio di ferro da fondo e il regalo della sua avversaria sul 4-3, con una risposta di rovescio a una seconda di servizio affossata sotto al nastro, ha vissuto in maniera più sicura le ultime fasi del set.

La musica altalenante è continuata a inizio del secondo set, quando scivolava sotto 0-40 nel primo turno di battuta ma era molto brava a servire sempre bene e riprendere la parità. Le due hanno poi continuato a braccetto con Osaka che mancava un 15-40 sul 3-3 e sul 4-4 veniva aiutata da un doppio fallo di Tomljanovic sul 30-40. Al servizio per il match c’è stato un minimo di incertezza, con ancora qualche gratuito di troppo e un doppio fallo abbastanza goffo, causato da un vento che soffiava a folate abbastanza intense e momentanee. Al momento opportuno, però, il servizio l’ha nuovamente tirata fuori d’impaccio e al prossimo turno avrà la qualificata Nina Stojanovic, che ha vinto una maratona contro Yulia Putintseva, una delle pochissime teste di serie fin qui sconfitte (numero 26): 5-7 7-5 6-2 il punteggio finale.

Altri risultati

Tutto molto agevole per Garbine Muguruza, impostasi 6-4 6-1 contro la wild-card cinese Xinyu Wang. Buona giornata anche per Karolina Pliskova, che avrebbe bisogno come il pane di trovare continuità e che dal 2-1 e servizio per SaiSai Zheng ha infilato un parziale di 11-1 chiudendo 6-2 6-1. Ora però avrà di fronte, ancora una volta, Jessica Pegula. Sarà il terzo torneo consecutivo dove le due si affronteranno e la statunitense fin qui ha sempre vinto, dominando tra l’altro il loro ultimo confronto con un eloquente 6-0 6-2 a Dubai.

[8] B. Andreescu vs [Q] T. Martincova

S. Stephens vs [28] A. Anisimova

[20] P. Martic vs [WC] A. Kalinskaya

[12] G. Muguruza b. [WC] Xin. Wang 6-4 6-1

[13] J. Brady vs S. Sorribes Tormo

[21] E. Rybakina b. K. Kanepi 6-4 6-0

[27] O. Jabeur vs P. Badosa

A. Petkovic vs [4] S. Kenin

[6] Ka. Pliskova b. S. Zheng 6-2 6-1

[29] J. Pegula b. [WC] S. Sanders 6-4 6-1

[23] M. Sakkari b. A. Rus 6-3 6-2

[Q] L. Samsonova vs [10] K. Bertens

[16] E. Mertens b. [PR] K. Boulter 6-4 6-1

S. Cirstea vs [22] A. Kontaveit

[Q] N. Stojanovic b. [26] Y. Putintseva 5-7 7-5 6-2

[2] N. Osaka b. A. Tomljanovic 7-6(3) 6-4