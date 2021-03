WTA Miami: Azarenka si prende gli ottavi contro Barty, battuta Kerber. Konjuh super contro Swiatek

Ormai pensare a un match tra Victoria Azarenka e Angelique Kerber fa venire in mente un qualcosa di vintage.

È stato per tanti anni uno dei confronti più belli per come le due protagoniste sapevano unire forza, resistenza, qualità e diverse fasi di gioco tra attacco e difesa sebbene poi Azarenka abbia avuto la meglio in ogni occasione tranne una, ma ormai i tempi più brillanti sembrano passati. Soprattutto per la tedesca.

Kerber da un po’ sembra aver perso smalto e brillantezza, in difficoltà nel rendere al meglio ed evitare gli alti e bassi che al momento vedono molte più ombre che luci. Così, ancora una volta, la tedesca non ha chiuso un set dove era avanti 4-1 finendo sconfitta in questo caso 7-5 6-2 dalla bielorussa che ora agli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami avrà di fronte Ashleigh Barty.

A Dubai Kerber sembrava quasi non crederci nemmeno lei, nel match contro Caroline Garcia, dove perse nel terzo set da 4-1 ma stava giocando molto male e fioccavano errori a valanga. Oggi invece ha fatto una delle migliori prestazioni di questo periodo e soprattutto all’inizio aveva grande determinazione e colpiva la palla prendendosi anche diversi rischi col dritto. Purtroppo per lei però questa fase non è durata e a girare la partita è stato un lungo e travagliato settimo game, dove ha perso la battuta e ha visto Azarenka tornare in scia. La bielorussa ha trovato la parità, e sul 5-5 ha sfruttato anche due doppi falli dell’avversaria per fare il break e poi chiudere il parziale.

Kerber ha pagato carissimo quel cambio d’inerzia e si è quasi spenta, perdendo un primo turno di battuta nel secondo set da 40-0 e mollando la presa lasciando andare l’avversaria sul doppio break di vantaggio. Ha tentato una rimonta, ma si è fermata a metà strada e sul 4-2 Azarenka ha di nuovo brekkato chiudendo poi la partita. Adesso, come detto, avrà Barty. La numero 1 del mondo ha sofferto molto meno rispetto all’esordio e con un comodo 6-3 6-2 ha avuto la meglio su Alona Ostapenko.

A prendersi parte dei titoli di giornata c’è, ancora, Ana Konjuh. La croata, che tornerà in top-300 dopo Miami, ha giocando una partita stupenda contro Iga Swiatek. Ex numero 1 al mondo junior e in top-20 tra le professioniste a nemmeno 20 anni, Konjuh si è riscoperta oggi in grado di giocare un tennis molto potente ed efficace anche contro una delle migliori di questa fase tennistica. Addirittura 40 vincenti (contro solo 18 errori gratuiti) distribuiti abbastanza equamente tra primo e terzo set, dove è diventata a tratti straripante. 6-4 2-6 6-2 il punteggio finale maturato grazie a una pressione asfissiante sulle seconde palle della polacca, che poi in risposta non aveva la stessa efficacia in risposta e nel primo set ha vinto appena due punti quando era Ana a servire. Nel secondo set ha retto l’attacco sul 2-2 con quattro palle break salvate e lì Konjuh ha pagato, con un calo importante che l’ha spinta a sbagliare tanto nei game successivi. Alla fine del secondo set entrambe hanno approfittato della heat rule per riprendere fiato: non era caldissimo, ma le condizioni erano molto al limite per l’elevata umidità della Florida.

Swiatek, malgrado quel 6-2 e il game vinto in apertura di terzo set, non era ancora a suo agio. Sull’1-1, infatti, è andata di nuovo in difficoltà col servizio e dopo tre palle break annullate ne ha concessa una quarta (nastro molto fortunato della sua avversaria) per perdere la battuta e scivolare nuovamente in una spirale di nervosismo e difficoltà da cui non è più uscita. Adesso la croata ha una grande chance per i quarti di finale visto che al prossimo turno non avrà Simona Halep, ritirata, ma Anastasija Sevastova.

Risultati

[1] A. Barty b. A. Ostapenko 6-3 6-2

[14] V. Azarenka b. [24] A. Kerber 7-5 6-2

[11] B. Bencic vs [19] M. Vondrousova

[32] V. Kudermetova vs [7] A. Sabalenka

A. Sevastova b. [3] S. Halep walkover

[WC] A. Konjuh b. [15] I. Swiatek 6-4 2-6 6-2

[9] P. Kvitova vs [17] J. Konta

[5] E. Svitolina b. [30] E. Alexandrova 7-6(1) 6-4