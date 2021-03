WTA Guadalajara: primo titolo per Sorribes Tormo, sesta finale consecutiva persa per Bouchard

[4] S. Sorribes Tormo b. [WC] E. Bouchard 6-2 7-5

Primo titolo WTA in carriera per Sara Sorribes Tormo, che a Guadalajara si è imposta abbastanza nettamente nel torneo 250 Abierto Zapopan. La tennista spagnola ha completato così una doppietta importante per il proprio paese dopo che dodici ore prima Garbine Muguruza si era invece imposta nel WTA 1000 di Dubai.

La numero 4 del seeding ha portato a termine una settimana con un solo set perso, nel primo turno contro la belga Greet Minnen, e da lì in avanti ha rifilato un doppio 6-3 alle qualificate Leonie Kung e Astra Sharma, poi in semifinale il colpaccio contro Marie Bouzkova, numero 2 del seeding, per la prima finale in carriera in cui ha battuto 6-2 7-5 Eugenie Bouchard. La canadese, in tabellone con una wild-card, ha perso così la settima finale su otto disputate nel circuito maggiore e in generale è alla sesto sconfitta nell’ultimo atto dopo il titolo di fine maggio 2014 a Norimberga.

Alla grande soddisfazione della ventiquattrenne della provincia Valenciana ha fatto da contraltare, per tutta la partita, un atteggiamento spesso frustrato della tennista di Montreal, che solo in pochissimi momenti è riuscita a esprimere un buon gioco incartata in scambi fastidiosi che non le davano ritmo, fruttando a fine partita ben 39 errori gratuiti. Aveva bisogno di ben altro per entrare in partita e Sorribes Tormo non la faceva giocare come voleva, tanto da spingerla a un doppio warning sul finire di primo set che le è valso anche un penalty point nel primo punto dell’ottavo game: prima ha scaraventato via una pallina, poi ha distrutto la racchetta sul punto del doppio break per la sua avversaria che ha potuto cominciare il game del 5-2 già sul 15-0.

Nel secondo parziale, avanti 3-1, Sorribes Tormo ha provato a snaturarsi e diventare più aggressiva, col risultato però che i suoi colpi diventavano favorevoli all’avversaria che cominciava a colpire meglio e prendere fiducia. Bouchard infilava quattro game consecutivi, di cui gli ultimi due senza perdere punti, e sembrava vicina al terzo set prima che, sul 5-3, si spegnesse la luce. Un po’ di tensione, un po’ di rinnovate difficoltà a incidere contro un’avversaria tornata a essere fastidiosa, e Sorribes Tormo ha a sua volta fatto quattro game consecutivi chiudendo la partita con una voleè alta a campo vuoto e lasciandosi cadere a terra dalla gioia.

Lei che era 71 del mondo arriverà ora a un best ranking di numero 57 WTA. Bouchard invece salirà fino al numero 116.