WTA Guadalajara: Cocciaretto fermata in semifinale, Bouchard sfida Sorribes Tormo per il titolo

Termina la corsa di Elisabetta Cocciaretto all’Abierto Zapopan, torneo messicano di categoria WTA 250 a Guadalajara. La tennista marchigiana, proveniente dalle qualificazioni, è stata sconfitta alla prima semifinale nel circuito maggiore contro Eugenie Bouchard, in tabellone con una wild card e ora classificata n.144 del mondo.

La canadese si è imposta 6-2 7-6(2) cogliendo la seconda finale dalla ripresa del tennis post pandemia dopo quella persa al tie-break del terzo a inizio settembre a Bucharest. A pesare, soprattutto, è la differenza al momento tra la cilindrata pesante di Bouchard e una generosissima Cocciaretto che finiva spesso però a rincorrere la palla.

È riuscita, l’azzurra, ad avere un guizzo solo sul 5-4 Bouchard nel secondo set, con la canadese al servizio, trovando un gran passante di rovescio vincente sulla palla break. Malgrado questo, però, dal 2-2 nel tie-break l’ex top-5 si è aggiudicata i successivi cinque punti prendendosi l’ottava finale in carriera nel circuito maggiore. Non ha un buon record, avendo perso le ultime cinque di fila e un bilancio di 1-6 fin qui, ma partirà favorita contro Sara Sorribes Tormo, numero 4 del seeding, alla prima finale in carriera nel circuito maggiore. La numero 71 del mondo si è imposta in semifinale contro la numero 2, Marie Bouzkova, 6-3 7-6(3) rientrando da 2-5 nel secondo parziale.

Un buon cammino per entrambe, ma soprattutto Bouchard che ha approfittato di un percorso dove non ha avuto fin qui alcuna giocatrice dentro le prime 90 del mondo e i 180 punti che fin qui aggiunge al ranking sono preziosi per riavvicinarsi alla top-100. Non ci entrerà nemmeno in caso di vittoria, per effetto del ranking bloccato ancora per un paio di settimane, e in questo discorso pesa l’eliminazione al secondo turno di qualificazioni dell’Australian Open di inizio gennaio, unito ai pochi tornei in cui ha potuto partecipare visto il panorama femminile meno fitto rispetto a quello maschile.

Risultati

[WC] E. Bouchard b. [Q] E. Cocciaretto 6-2 7-6(2)

[4] S. Sorribes Tormo b. [2] M. Bouzkova 6-3 7-6(3)