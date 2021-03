WTA Guadalajara: Cocciaretto, esordio vincente in Messico. Vandeweghe, rientro e sconfitta

Elisabetta Cocciaretto dopo essere passata dalle qualificazioni è riuscita ad approdare al secondo turno del WTA 250 di Guadalajara, in Messico.

Nella prima edizione dell’Abierto Zapopan, due anni fa semplicemente inserito nel calendario come WTA 125k, la marchigiana aveva brillantemente completato il tabellone cadetto prima con una vittoria in tre set contro Mayo Hibi (6-3 3-6 6-4) poi superando l’esperta Varvara Lepchenko 7-6 6-4. Sorteggiata contro la coetanea Wang Xiyu, si è imposta invece 6-4 6-4.

È stata una partita che ha saputo gestire molto bene, probabilmente anche per essersi un po’ abituata alle condizioni del torneo messicano. Si gioca infatti a 1566 metri di altitudine ed è il secondo torneo in assoluto più elevato sopra il livello del mare dopo Bogotà, in Colombia (Anning, la città cinese inizialmente indicata per ospitare un WTA 250 a metà aprile, è a 1572 metri, ma è stata tolta dal calendario). La palla vola parecchio per l’aria più rarefatta e Wang ha fatto fatica per gran parte della partita a controllare i propri colpi.

Nel primo set, soprattutto, la differenza è stata netta fin dal primo game, col break di Cocciaretto che poi ha gestito senza mai andare in affanno malgrado l’importante divario in potenza e soltanto sul 2-1 ha salvato una palla break prima poi del game conclusivo dove è andata sotto 30-40 ma si è salvata, chiudendo la frazione. Nel secondo parziale c’è stato più equilibrio, segno anche di una Wang che provava ad adattarsi ed entrare in partita ma sia sul 2-3 e sia sul 3-4 Cocciaretto è venuta fuori molto bene da turni di battuta in cui è stata sotto 15-40. Sul 4-4, poi, il nuovo break che ha spezzato definitivamente l’equilibrio e dato all’azzurra il secondo turno dove attende o Nadia Podoroska, top-50 WTA e numero 1 del seeding, o la messicana Giuliana Olmos, passata anche lei dalle qualificazioni.

Tra le altre partite, CoCo Vandeweghe è rientrata in campo nel circuito WTA dopo più di un anno di assenza. La ormai trentenne statunitense aveva giocato l’ultima partita nel tour maggiore ad Acapulco 2020, perdendo all’esordio contro Wang Xinyu. Ora invece è stata in campo quasi tre ore nella sconfitta 7-6(4) 6-7(5) 6-2 contro Mihaela Buzarnescu. Buon esordio infine per la numero 2 del seeding Marie Bouzkova, che ha sconfitto 6-3 2-6 6-3 Irina Maria Bara.

Risultati

[Q] E. Cocciaretto b. Xiy. Wang 6-4 6-4

[Q] L. Davis b. A. L. Friedsam 7-5 6-4

[6] D. Kovinic b. V. Gracheva 3-6 6-4 7-5

[Q] A. Sharma b. [LL] H. Dart 2-6 6-2 7-(2)

A. K. Schmiedlova b. [5] N. Hibino 6-1 7-5

[WC] R. Zarazua b. K. Kawa 7-6(7) 6-0

M. Buzarnescu b. [WC] C. Vandeweghe 7-6(4) 6-7(5) 6-2

[2] M. Bouzkova b. I. M. Bara 6-3 2-6 6-3