Ranking ATP/WTA: Djokovic record, 311 settimane da n.1. Tsitsipas n.5, boom Tauson

Il serbo, numero uno per 311 settimane, stacca Roger Federer: ora detiene in solitaria il primato di leader più longevo. L’elvetico è superato dal greco al quinto posto. La diciottenne danese, impostasi a Lione, irrompe tra le cento

Per Novak Djokovic comincia oggi la settimana numero 311 da numero uno del ranking ATP. Il fuoriclasse di Belgrado si mette dunque alle spalle Roger Federer, fermo a quota 310 dal giugno di tre anni or sono: adesso Nole detiene da solo il record di sovrano più longevo nella storia della classifica computerizzata (ossia dall’agosto 1973).

Il suo debutto da leader risale a quasi dieci anni or sono: era il 4 luglio 2011 quando, all’indomani del primo di cinque centri a Wimbledon, Djokovic si issò in cima superando Nadal, da lui appena sconfitto nel match clou londinese.

Da allora il tennista di Belgrado è stato in vetta per cinque diversi periodi, il più lungo dal 7 luglio 2014 al 6 novembre 2016 (122 settimane). Il gradino più basso del podio in questa speciale graduatoria è occupato da Pete Sampras con 286; poi Ivan Lendl (270), Jimmy Connors (268) e Rafael Nadal (209).

Federer perde un posto anche nel ranking attuale, scivolando al sesto. A sorpassarlo è Stefanos Tsitsipas, cui per ottenere i punti necessari è bastato il piazzamento in semifinale a Rotterdam. Risalendo al numero 5, il greco eguaglia il proprio career high, toccato per la prima volta nell’agosto del 2019. È questa l’unica variazione fra i top ten.

L’ungherese Marton Fucsovics, che in Olanda dalle quali è giunto alla sfida per il titolo, è quarantaseiesimo (+ 13). In risalita anche il francese Jeremy Chardy (54; + 10), fermatosi ai quarti.

Stabili i migliori italiani: Matteo Berrettini decimo, Fabio Fognini diciottesimo, Jannik Sinner trentaquattresimo, Lorenzo Sonego trentacinquesimo. Seguono Stefano Travaglia (65; – 2), Salvatore Caruso (79; 0) e Marco Cecchinato (89; 0).

Oltre la centesima posizione figurano Gianluca Mager (101; 0), Andreas Seppi (107; 0), Lorenzo Musetti (119; – 3), Federico Gaio (140; – 2), Paolo Lorenzi (160; – 2), Lorenzo Giustino (162; – 2), Alessandro Giannessi (164; – 1), Thomas Fabbiano (180; – 2) e Roberto Marcora (191; 0).

Immobili le top trentacinque nel ranking WTA, sempre guidato da Ashleigh Barty davanti a Naomi Osaka e Simona Halep. Il primo movimento che si incontra scorrendo l’elenco riguarda Jessica Pegula, che con la semifinale raggiunta a Doha partendo dalle qualificazioni mette a segno un bel + 8 divenendo trentaseiesima. Bene anche Fiona Ferro (39; + 7), giunta al penultimo atto in quel di Lione.

Il torneo francese è stato vinto a sorpresa da Clara Tauson, che aveva iniziato il percorso dalle quali. La diciottenne danese irrompe così di botto fra le prime cento: è novantaseiesima, con un balzo in avanti di quarantatré gradini. Poco dietro troviamo la finalista Viktorija Golubic (102; + 28), anche lei partita dal tabellone preliminare.

Tra le azzurre guida sempre Camila Giorgi (82; – 1), che precede Martina Trevisan (90; 0) e Jasmine Paolini (99; – 1). Seguono Sara Errani (108; – 2), Elisabetta Cocciaretto (134; – 1), Giulia Gatto Monticone (171; – 1) e Martina Di Giuseppe (199; – 3).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Rafael Nadal, 3 Daniil Medvedev, 4 Dominic Thiem, 5 Stefanos Tsitsipas (+ 1), 6 Roger Federer (- 1), 7 Alexander Zverev, 8 Andrey Rublev, 9 Diego Schwartzman, 10 Matteo Berrettini.

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Naomi Osaka, 3 Simona Halep, 4 Sofia Kenin, 5 Elina Svitolina, 6 Karolina Pliskova, 7 Serena Williams, 8 Aryna Sabalenka, 9 Bianca Andreescu, 10 Petra Kvitova.