Nadal rifiuta la wild card a Dubai: “Non sono ancora pronto”

Niente Dubai per Rafael Nadal.

Il maiorchino, alle prese con problemi alla schiena, ha rifiutato la wild card che gli era stata offerta dagli organizzatori e, in un tweet, ha ringraziato e declinato l’invito per il torneo in programma la prossima settimana.



«Voglio ringraziare DdfTennis per la wildcard – ha scritto Nadal – Avevo seriamente pensato di accettare l’invito, ma non credo di essere ancora pronto per giocare. Ancora una volta grazie e in bocca al lupo per il torneo. E … un ringraziamento speciale al direttore del torneo Salah Talak il direttore del torneo, Salah Talak, che con grandi sforzi sta garantendo il regolare arrivo dei giocatori a Dubai in questo periodo di pandemia».