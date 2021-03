Djokovic non sarà a Miami: primo ATP Masters 1000 senza il serbo, Federer e Nadal da Bercy 2004

Continua ad allungarsi la serie di rinunce che si stanno abbattendo sull’ATP Masters 1000 di Miami.

Tra i big, il primo fu Roger Federer, seguito poi da Stan Wawrinka, Rafael Nadal e Dominic Thiem. Rimaneva però il dubbio su Novak Djokovic, che era atteso al rientro dopo il vittorioso Australian Open.

Il serbo, invece, alla fine ha gettato la spugna e nemmeno lui volerà negli Stati Uniti per il primo 1000 della stagione. Novak vuole prendere più tempo per recuperare dal problema fisico accusato in Australia, ma oltretutto con solo il torneo della Florida da disputarsi su territorio americano prima della consueta parte di stagione sulla terra battuta europea (e il torneo ATP 250 di Belgrado, novità del 2021 con il via il 15 aprile) e dunque la decisione di rimanere a casa.

Sarà la prima volta dal torneo di Parigi Bercy 2004 che nessuno tra Federer, Nadal e Djokovic prenderà il via. Allo stato attuale, dunque, tre dei primi 4 del mondo non prenderanno parte al torneo. Daniil Medvedev diventa quindi testa di serie numero 1, Stefanos Tsitsipas numero 2, Alexander Zverev numero 3 e Andrey Rublev numero 4. Matteo Berrettini, primo tennista italiano nell’entry list, avrà la testa di serie numero 6.