Cocciaretto vola a Guadalajara: prima semifinale WTA, sfiderà Bouchard per la finale

Continua il bel cammino di Elisabetta Cocciaretto a Guadalajara. La marchigiana, partita dalle qualificazioni, ha colto la prima semifinale della carriera nel circuito WTA con una vittoria netta ai danni di Lauren Davis.

La sfida tra qualificate ha visto infatti l’azzurra prevalere 6-3 6-0 dopo una buona partenza, qualche problema nella fase centrale del set d’apertura e ritrovandosi sul 4-3 in suo favore, chiudendo il parziale e dominando poi un secondo in cui la statunitense è uscita completamente di scena.

Molto emozionata, Cocciaretto ha speso parole ottime verso chiunque nell’intervista in campo, elogiando gli organizzatori, i tifosi che hanno potuto essere presenti sugli spalti (qualche sparuta decina, per via delle tristi limitazioni causate dal Covid-19 e del primo match di giornata in un momento lavorativo) da cui si è levato anche un “Forza Italia!” al termine, fino al proprio coach Fausto Scolari in tribuna.

Affronterà ora, per un posto nella finalissima di sabato, Eugenie Bouchard che ha battuto 6-4 6-3 Caty McNally. Sarà dunque o un rientro all’ultimo atto per la canadese, oppure la prima volta della giocatrice classe 2001, entrambe al momento fuori dalla top-100. Eugenie è ancora abbastanza distante da quella soglia, e pur dovesse vincere il titolo da numero 144 del ranking WTA arriverebbe al 102. Cocciaretto si è portata abbastanza vicina (pur con la semifinale dovrebbe trovarsi, alla peggio, al numero 115 del mondo) e la possibilità di ripetere quanto fatto da Clara Tauson la scorsa settimana, quando ha centrato la top-100 col primo titolo in carriera, a Lione, proprio partendo dalle qualificazioni. Ipotesi ancora abbastanza lontane però.

L’altra semifinale vedrà di fronte due grandi lottatrici che probabilmente metteranno in scena una partita molto fisica e dispendiosa: Sara Sorribes Tormo e Marie Bouzkova. Due che pedalano e non si risparmiano, due poco potenti ma molto brave nella copertura del campo e nel rendere gli scambi lunghi e intricati. La spagnola, numero 4 del seeding, si è imposta 6-3 6-3 contro Astra Sharma mentre la ceca, numero 2 del seeding, ha superato 6-4 6-2 Anna Karolina Schmiedlova.

Risultati

[Q] E. Cocciaretto b. [Q] L. Davis 6-3 6-0

[WC] E. Bouchard b. C. McNally 6-4 6-3

[4] S. Sorribes Tormo b. [Q] A. Sharma 6-3 6-3

[2] M. Bouzkova b. A. K. Schmiedlova 6-4 6-2