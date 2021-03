ATP Miami: Musetti non delude, fuori Caruso e Fabbiano

Lorenzo Musetti sì, Thomas Fabbiano e Salvatore Caruso no.

Questi i verdetti per i tre azzurri impegnati negli incontri validi per il primo turno del “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale che si disputa sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Musetti è l’unico italiano a qualificarsi per il secondo turno (Fognini, Sinner e Sonego avevano diritto a un bye in quanto teste di serie): il 19enne di Carrara, fresco di top 100, si è imposto con un duplice 6-4 sullo statunitense Michael Mmoh, numero 181 del ranking, in tabellone grazie a una wild card. Un’altra bella prova di maturità per Musetti, atteso ora da un affascinante sfida contro il francese Benoit Paire, 23esima testa di serie.

Nulla da fare, invece, per Thomas Fabbiano e Salvatore Caruso. Il 31enne di San Giorgio Jonico, promosso in tabellone dalle qualificazioni, ha ceduto 7-6(5) 1-6 6-3 allo sloveno Aljaz Bedene. Il tennista siciliano invece si è arreso all’esordio al giapponese Yasutaka Uchiyama con il punteggio di 6-3 6-4. Designati anche i prossimi avversari di Lorenzo Sonego e Fabio Fognini: il torinese affronterà il qualificato statunitense Bjorn Fratangelo, che ha battuto con un doppio 6-4 lo spagnolo Fernando Verdasco; il ligure se la vedrà con Sebastian Korda, figlio d’arte del celebre Petr, che ha travolto per 6-3 6-0 il moldavo Radu Albot. Oggi farà il suo esordio Jannik Sinner, opposto al francese Hugo Gaston, già battuto poche settimane fa a Marsiglia.

Negli altri match ben poche sorprese. Miomir Kecmanovic si è qualificato al secondo turno battendo in tre set Liam Broady; momenti di paura per il giovane britannico Jack Draper: la wild card 19enne è collassata in campo durante il match con Mikhail Kukushkin ed è stato costretto al ritiro. Resta in corsa, anche se a fatica, Marin Cilic: l’unico campione Slam in tabellone ha eliminato al terzo l’argentino Federico Coria. Va a Kokkinakis la sfida tra qualificati con il giapponese Mochizuki mentre Tennys Sandgren ha usufruito del ritiro dello spagnolo Martinez. Al secondo turno anche Ivashka, Kudla, Sousa, Thompson, Galan e Dzumhur, quest’ultimo vincitore in due set su Kevin Anderson.