ATP Miami, il tabellone: Medvedev guida il gruppo, presenti 6 italiani

Sorteggiato il tabellone del Miami Open, il primo Masters 1000 di un 2021 tennistico segnato dalla pandemia di Coronavirus: Indian Wells ha dovuto abdicare per il secondo anno di fila e così tocca al torneo della Florida inaugurare la stagione dei 9 tornei più importanti del circuito dopo Slam e ATP Finals.

Un Masters 1000 che senza nemmeno cominciare ha già fatto notizia per i tanti, tantissimi forfait: hanno rinunciato al torneo Djokovic, Nadal, Federer, Thiem, Berrettini, Monfils, Carreno Busta, Wawrinka, Ruud, Coric, Krajinovic, Millman, Pella, Ramos Vinolas, Kyrgios, Gasquet, Edmund, Andujar, Davidovich Fokina, Tsonga, Simon, Moutet, Cuevas, Pouille, Gerasimov, Cecchinato, Londero, Gombos, Carballes Baena, Balazs, Mager, Martin, Novak e Kohlschreiber.

Ben trentaquattro rinunce tra cui le più “rumorose”, quelle di Djokovic, Nadal e Federer. Un triplo forfait a suo modo storico visto che era dal torneo di Bercy del 2004 che il tabellone di un Masters 1000 non presentava ai nastri di partenza nessuno dei Fab 3. A guidare la truppa sarà la nuova generazione, con Daniil Medvedev in testa. Fresco numero 2 del mondo e finalista a Melbourne, il russo è la prima testa di serie del seeding. Alle sue spalle Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Andrey Rublev. Sono loro quattro i favoriti per la vittoria finale ma l’assenza dei vecchi big lascia ancora più spazio alle sorprese. Come Aslan Karatsev, l’uomo sbucato dal nulla e in un mese capace di farsi strada fino alla semifinale degli Australian Open e di vincere il 500 di Dubai.

E poi ci sono gli italiani, tanti italiani. Fabio Fognini è la testa di serie più alta dei nostri, esordirà al secondo turno contro Albot o Korda ma potrebbe poi trovarsi di fronte proprio la rivelazione Karatsev. Sinner, numero 21 del seeding, se la vedrà contro Gaston o Koepfer e poi con Khachanov: possibile un ottavo di finale con Sascha Zverev. Per Sonego, in un momento non brillantissimo, esordio contro Verdasco o un qualificato e poi de Minaur sulla sua strada. Nel main draw anche Salvatore Caruso, che affronta il giapponese Uchiyama, Stefano Travaglia, a cui tocca Tiafoe, e il talentino Lorenzo Musetti che dopo aver incantato ad Acapulco è entrato in tabellone in extremis e affronterà al primo turno la wild card americana Michael Mmoh.

IL TABELLONE COMPLETO