ATP Dubai: Sinner vince la battaglia con Bautista, Sonego ko

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del “Duty Free Tennis Championships”, torneo ATP 500 che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Sul Centrale, il 19enne di Sesto Pusteria, numero 32 ATP e 16esima testa di serie, ha superato al terzo turno (ottavi) lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 11 del ranking e quarto favorito del seeding, con il punteggio di 6-4 3-6 7-5. Una partita durissima e molto tirata che il giovane azzurro ha risolto in volata contro un ottimo Bautista.

Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. Il 25enne tennista torinese, numero 37 del ranking mondiale e testa di serie numero 17, si è arreso in tre set al russo Aslan Karatsev, numero 42 ATP e in gara con una wild card, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Non ci sarà dunque il derby italiano nei quarti: sarà infatti Karatsev ad affrontare Sinner domani. Negli altri match spiccano i successi di Denis Shapovalov sul polacco Hubert Hurkacz e di Jeremy Chardy in rimonta su Karen Khachanov.