ATP Doha, il ritorno di Federer: primo match contro Chardy o Evans

Un’attesa lunga più di un anno ma ormai agli sgoccioli: Roger Federer torna in campo a Doha, nell’ATP 250 del Qatar in cui ha trionfato in tre occasioni (2005, 2006 e 2011) e che prenderà il via lunedì 8 marzo.

Lo svizzero, numero 2 del seeding e fuori dal circuito dalla semifinale dell’Australian Open 2020 persa contro Novak Djokovic, farà il suo esordio a partire dal secondo turno (avrà un bye al primo turno come tutte le prime quattro teste di serie) e ad affrontarlo sarà uno tra il francese Jeremy Chardy e il britannico Daniel Evans.

L’elvetico è avanti 4-1 nei precedenti con Chardy (unica sconfitta a Roma nel 2014) e 3-0 su Evans. Sulla strada di Federer ci sarebbe poi Borna Coric, numero 8 del seeding, nell’ipotetico quarto di finale (il croato è favorito rispetto a Jaziri, Basilashvili e Millman). In semifinale invece teorico incrocio con il canadese Denis Shapovalov o con il redivivo David Goffin. In quello spicchio di tabellone c’è anche Lorenzo Sonego, l’unico italiano nel main draw, sorteggiato contro lo statunitense Taylor Fritz.

Nella parte alta del tabellone invece il favorito numero 1 è Dominic Thiem, pronto a sfidare il vincente dello scontro tra wild card tra il tennista di casa Zayid e la sorpresa degli Australian Open Karatsev. La parte alta è anche quella che ospita il detentore del titolo, Andrey Rublev, oltre a Roberto Bautista Agut e Stan Wawrinka. Occhi puntati anche sulle qualificazioni: Thomas Fabbiano cerca l’accesso al tabellone principale sfidando l’australiano Cristopher O’Connell.