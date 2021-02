WTA: Paolini, che vittoria! due match point cancellati a Wang. Bene Svitolina, maratona Gauff

Ottimo risultato per Jasmine Paolini, forse la “meno chiacchierata” tra le due azzurre vincenti all’esordio visto che nel suo match contro Rebecca Marino è filato tutto relativamente liscio.

Così la toscana ha voluto balzare bene sotto le luci dei riflettori con una partita molto simile a quella di Elisabetta Cocciaretto ieri mettendosi in mostra con un’ottima rimonta contro Qiang Wang.

Il 3-6 7-5 6-4 vale l’accesso agli ottavi di finale del WTA Gippsland 500, torneo così nominato come gli altri di questa settimana tra circuito maschile e femminile per ricordare la tragedia di appena un anno fa con i devastanti incendi che hanno sconvolto le zone a est di Melbourne.

A un certo punto sembrava spacciata, Jasmine, indietro 3-6 2-5. Come ieri Cocciaretto, però, sono arrivati cinque game consecutivi con due match point cancellati lungo il percorso. Portatasi al terzo, ha completato l’opera strappando la battuta sul 3-3 e chiudendo in due ore e mezza di gioco regalandosi, ora, Karolina Muchova che ha travolto 6-1 6-1 Caty McNally.

Tra gli altri risultati, esordio abbastanza agevole per Elina Svitolina che ha lasciato 5 game ad Andrea Petkovic (6-1 6-4) mentre Cori Gauff ha vinto una battaglia di quasi tre ore contro Jil Teichmann: 6-3 6-7(5) 7-6(5). Pochissimi break, tantissimi minibreak. Questa la sintesi di una partita veramente tirata, dove la statunitense ha preso il vantaggio decisivo proprio sul 5-5 nell’ultimo tie-break. Al secondo turno avrà ora Katie Boulter, che ha battuto 6-1 6-3 Anna Kalinskaya e al terzo ci sarebbe ad attenderla una tra Alizé Cornet (5-7 6-1 6-3 ad Alla Tomljanovic) o Naomi Osaka.

(in aggiornamento)

Risultati

secondo turno

[1] S. Halep vs A. Potapova

[9] E. Alexandrova vs A. K. Schmiedlova

J. Paolini b. [10] Q. Wang 3-6 7-5 6-4

[8] K. Muchova b. [ALT] C. McNally 6-1 6-1

[13] A. Ostapenko vs D. Kovinic

[3] E. Svitolina b. A. Petkovic 6-1 6-4

primo turno

[WC] D. Aiava b. C. Paquet 6-4 4-6 6-4

[16] L. Siegemund b. [ALT] M. Niculescu 7-5 6-4

M. Hibi b. V. Lepchenko 6-4 6-7(2) 6-1

[14] C. Gauff b. J. Teichmann 6-3 6-7(5) 7-6(5)

K. Boulter b. A. Kalinskaya 6-1 6-3

A. Cornet b. A. Tomljanovic 5-7 6-1 6-3