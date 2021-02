WTA: Kerber agli ottavi, vittorie travolgenti per Kontaveit e Brady

È cominciato anche il Grampians Open, torneo WTA 500 creato dall’associazione femminile una volta visto che erano 27 le giocatrici in quarantena totale, pensando dunque a un terzo torneo nella settimana che precede l’Australian Open dedicato esclusivamente a loro.

Rispetto al sorteggio, ci sono state diverse modifiche. Bianca Andreescu si è cancellata, trascinando Maria Sakkari al suo posto come testa di serie “numero 1” (pur essendo di fatto segnata come numero 5) e liberando un po’ il quarto di tabellone di Belinda Bencic, numero 2, che vedeva sia la greca che Veronika Kudermetova, giocatrici contro cui spesso fatica e soprattutto la russa in buon spolvero in questo inizio di stagione

Sakkari dunque ha beneficiato di un bye e al suo posto come testa di serie c’era Alison Riske, che però a sua volta si è cancellata, creando così due alternate: Oksana Kalashnikova ed Ellen Perez, che è stata in quarantena per 14 giorni ed è uscita dalla camera proprio in tempo per prendere i vestiti e andare in campo contro Ann Li, che in 24 ore ha visto il nome dell’avversaria cambiare tre volte e alla fine si è imposta per 5-3 e ritiro di una sfinita Perez.

Esordi tranquilli per diverse giocatrici: Ons Jabeur ha superato Anna Blinkova 6-1 6-1 stesso punteggio con cui Sorana Cirstea ha battuto Kalashnikova, Anett Kontaveit ha battuto Christina McHale 6-1 6-3, Marta Kostyuk si è imposta su Gabriela Dabrowski (doppista) 6-0 6-3 mentre Jennifer Brady, attesa in Australia da una conferma dell’ottimo 2020, ha cominciato travolgendo 6-3 6-0 Svetlana Kuznetsova e infine Kudermetova ha travolto Heather Watson 6-2 6-2. Vittoria in tre set invece per Angelique Kerber, che ha cominciato il suo 2021 con un 6-3 4-6 6-3 ai danni di Katerina Siniakova. Contro di lei al secondo turno Jabeur. Barbora Kreicjikova, che ha sconfitto 6-4 4-6 6-4 Lauren Davis, sarà l’avversaria all’esordio di Elena Rybakina.

Risultati

L. Fernandez vs S. Stephens

O. Jabeur b. A. Blinkova 6-1 6-1

[8] A. Kerber b. K. Siniakova 6-3 4-6 6-3

Y. Putintseva vs G. Garcia Perez

B. Mattek Sands b. B. Strycova 7-6(4) 6-3

[6] A. Kontaveit b. C. McHale 6-1 6-3

[7] J. Brady b. S. Kuznetsova 6-3 6-0

M. Kostyuk b. G. Dabrowski 6-0 6-3

B. Krejcikova b. L. Davis 6-4 4-6 6-4

A. Li b. [ALT] E. Perez 5-3 rit.

V. Kudermetova b. H. Watson 6-2 6-2

S. Cirstea b. [ALT] O. Kalashnikova 6-1 6-1