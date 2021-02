WTA: forfait di Serena Williams nel torneo pre-Australian Open, Barty in finale senza giocare

Salta la semifinale tanto attesa dagli australiani.

Serena Williams si è ritirata poche ore dopo aver vinto il proprio match di quarti di finale nel Yarra Valley Classic, torneo di categoria WTA 500, contro Danielle Collins e non sarà in campo contro Ashleigh Barty nella giornata di sabato.

La ex numero 1 del mondo ha comunicato un forfait per un problema alla spalla destra, dando così via libera alla finale alla beniamina di casa che comincia in maniera brillante il 2021 tornando in finale poco più di un anno dopo l’ultima volta, anche lì nell’evento che precedeva l’Australian Open (il WTA Premier di Adelaide).

Contro di lei, domenica, una tra Garbine Muguruza e Marketa Vondrousova.