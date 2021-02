Melbourne è azzurra: finale tutta italiana tra Sinner e Travaglia

Finale tutta italiana al “Great Ocean Road Open”, uno dei due tornei Atp 250 in programma in contemporanea sul cemento di Melbourne Park.

E’ la prima volta nella storia che due italiani si affrontano sul veloce nell’atto conclusivo di un torneo.

A sfidare Stefano Travaglia sarà infatti Jannik Sinner, che raggiunge la sua seconda finale consecutiva: il 19enne di Sesto Pusteria, quarto favorito del seeding, ha la meglio su Karen Khachanov, numero 2 del tabellone, per 7-6(4) 4-6 7-6(4).

Se per Sinner era quasi scontato questo risultato, diversa è la storia, la bella storia, per il 29enne di Ascoli Piceno, numero 71 del mondo, che ha liquidato per 6-3 6-4, in un’ora e 25 minuti di partita, il brasiliano Thiago Monteiro, numero 83 del ranking.

Prestazione solidissima del marchigiano che ha messo a referto 10 ace (contro 3 doppi falli), il 58% di prime di servizio in campo con il 79% dei punti conquistati ed il 45% di punti vinti con la seconda. Travaglia è bravo a reagire dopo aver subito concesso la battuta in apertura infilando cinque game consecutivi.