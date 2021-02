ATP Melbourne, l’Italia c’è: Sinner e Travaglia in semifinale

C’è tanta Italia nelle fasi finali del Great Ocean Road Open, uno dei tornei di preparazione agli Australian Open che si disputano proprio a Melbourne Park a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Coronavirus.

Al termine di una lunga giornata di incontri, Stefano Travaglia e Jannik Sinner si sono qualificati per le semifinali.

Dopo lo stop di ieri per permettere il giro di tamponi in seguito alla positività di un membro dello staff dell’hotel che ospita i tennisti, il programma ha subito uno stravolgimento costringendo i giocatori a fare gli straordinari: tutti in campo per gli ottavi e subito dopo per i quarti di finale. Un doppio turno che ha premiato due azzurri su tre.

Sinner, a cui il sorteggio degli Australian Open non ha regalato un tabellone semplice, ha prima eliminato il numero 13 del seeding Aljaz Bedene (7-6 6-2) e poi fatto il bis contro la testa di serie numero 7 Miomir Kecmanovic, battuto 7-6 6-4. Il serbo poco prima aveva superato dopo una durissima battaglia il siciliano Salvatore Caruso, battuto a fatica col punteggio di 7-6 5-7 7-5.

Fa festa anche Travaglia, alla sua prima semifinale ATP in carriera. Steto ha prima battuto il numero 8 del tabellone, il kazako Alexander Bublik, per 6-1 7-5 e successivamente ha fatto ancora meglio eliminando il terzo favorito del seeding Hubert Hurkacz: il polacco si è arreso in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 7-5. Occasione d’oro adesso per l’ascolano che domani sfiderà il brasiliano Thiago Monteiro per un posto in finale.

La speranza di un ultimo atto tutto italiano passa anche dai colpi di Jannik Sinner, a cui tocca un avversario più scomodo: affronterà il russo Karen Khachanov, seconda testa di serie del torneo, contro cui ha perso l’unico precedente giocato pochi mesi fa a Flushing Meadows dopo essere stato avanti di due set.