WTA: Swiatek e Gauff di nuovo con Halep e Osaka. Errani e Trevisan nell’ottavo di Svitolina, Paolini contro Marino

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] S. Halep vs bye

W. Osuigwe vs A. Potapova

[WC] D. Aiava vs C. Paquet

Z. Diyas vs [16] L. Siegemund

[9] E. Alexandrova vs bye

A. K. Schmiedlova vs V. Savinykh

K. Juvan vs Y. Wang

bye vs [6] I. Swiatek

2° QUARTO DEL TABELLONE

[4] A. Sabalenka vs bye

[WC] A. Sharma vs K. Kanepi

M. Buzarnescu vs D. Kasatkina

M. Gasparyan vs [15] P. Hercog

[10] Q. Wang vs bye

J. Paolini vs R. Marino

N. Hibino vs S. Sorribes Tormo

bye vs [8] K. Muchova

3° QUARTO DEL TABELLONE

[7] E. Mertens vs bye

V. Lepchenko vs M. Hibi

P. M. Tig vs T. Babos

[WC] A. Rodionova vs [12] C. Garcia

[13] A. Ostapenko vs S. Errani

D. Kovinic vs T. Zidansek

M. Trevisan vs A. Petkovic

bye vs [3] E. Svitolina

4° QUARTO DEL TABELLONE

[5] J. Konta vs bye

B. Pera vs [WC] O. Gadecki

L. Tsurenko vs A. Sasnovich

I. C. Begu vs [11] S. Zheng

[14] C. Gauff vs J. Teichmann

A. Kalinskaya vs K. Boulter

A. Cornet vs A. Tomljanovic

bye vs [2] N. Osaka