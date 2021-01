WTA: Paolini avanza a Melbourne, Errani e Trevisan sconfitte contro Ostapenko e Petkovic

A Melbourne è cominciato il Gippsland Trophy, primo dei tre tornei WTA in programma nella settimana che precede l’Australian Open. Nella giornata di apertura, purtroppo, l’italiana è già ridotta ai minimi termini.

Qui erano in campo Jasmine Paolini, Sara Errani e Martina Trevisan, con Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto inserite invece nello Yarra Valley Classic, e purtroppo soltanto Paolini è riuscita ad approdare al secondo turno.

La sua tra l’altro era una sfida dal sapore particolare perché la sua avversaria era Rebecca Marino. Di chiare origini italiane, la canadese nei primi anni dello scorso decennio aveva sfiorato la top-30 prima di ritirarsi, nel 2013, per non essere riuscita a sopportare la pressione e gli insulti che arrivavano via web ogni qual volta metteva piede in campo. Era rientrata nel 2018, ma non aveva mai disputato una partita in un tabellone principale del circuito maggiore se non un’apparizione in Fed Cup nel 2019 contro la Repubblica Ceca.

Paolini non ha avuto vita facile, anche perché Marino ha alcune armi di buon livello come servizio molto potente e il dritto, ma l’azzurra è riuscita a prevalere 7-6(2) 6-3 con la possibilità ora di affrontare al secondo turno Qiang Wang, che da testa di serie numero 10 ha beneficiato di un bye all’esordio.

Fuori dai giochi invece sia Errani che Trevisan. La romagnola è stata rimontata contro Alona Ostapenko con un 4-6 6-3 6-1 di circa due ore, con la lettone che è parsa in diversi tratti in difficoltà nello sforzo prodotto ma è un dettaglio che si sta notando un po’ con diverse giocatrici anche tra quelle non chiuse in quarantena totale e che Simona Halep faceva notare al termine della sfida contro Ashleigh Barty ad Adelaide: le condizioni non erano impossibili, ma dopo 14 giorni di scarsa preparazione il corpo non reagisce subito come dovrebbe. La sfida tra Ostapenko ed Errani veniva anticipata come un grande confronto tra l’attacco estremo e la strenua tenuta da fondo, peccato però che i vari sbalzi nel rendimento di entrambe abbiano condizionato diverse fasi e alla fine probabilmente Sara è stata quella più penalizzata perché dopo aver vinto il primo set rientrando da 2-4 non ha più tenuto un turno di battuta, crollando di fatti dal 6-4 3-3 e realizzando appena un game, nella frazione decisiva.

Per lei è sembrato mancare forza nelle gambe, e la lettone si è involata verso un secondo turno contro Danka Kovinic, apparsa molto più concreta nel 6-3 6-3 ai danni di Tamara Zidansek. Occasione sprecata anche per Trevisan, che dopo la sconfitta di Abu Dhabi contro Yulia Putintseva aveva un match più abbordabile contro Andrea Petkovic, che nel 2020 ha giocato appena al Roland Garros a causa di un infortunio al ginocchio. La tedesca invece si è imposta al fotofinish, un 6-1 3-6 7-5 che la rivede vincente dopo quasi 15 mesi dal primo turno del WTA di Lussemburgo 2019 contro Camila Giorgi.

Trevisan ha impiegato un set per entrare in gara, poi quando è riuscita a farsi più aggressiva si è trovata in lotta punto a punto fino al 3-3 nel terzo. Ha concesso un primo break per riprenderlo poi sul 4-5, ma subito dopo Petkovic era nuovamente al servizio per chiudere l’incontro, gestendo meglio la pressione e sfruttando il primo match point avuto.

Tra le altre partite, Anastasia Potapova torna in campo dopo quasi un anno (si è operata alla caviglia) vincendo 6-3 6-0 contro Whitney Osuigwe e guadagnandosi la sfida a Simona Halep. Kaia Kanepi ha superato in rimonta Astra Sharma (1-6 7-5 6-2) e al secondo turno avrà Aryna Sabalenka. Petkovic invece sfiderà Elina Svitolina.

Risultati

A. Potapova b. W. Osuigwe 6-3 6-0

A. K. Schmiedlova b. V. Savinykh 6-1 6-3

K. Juvan vs Y. Wang

K. Kanepi b. [WC] A. Sharma 1-6 7-5 6-2

D. Kasatkina b. M. Buzarnescu 6-1 6-1

[15] P. Hercog b. M. Gasparyan 2-6 6-3 6-3

J. Paolini b. R. Marino 7-6(3) 6-3

[ALT] C. McNally b. S. Sorribes Tormo 6-2 6-7(4) 6-3

T. Babos b. P. M. Tig 7-6(5) 6-3

[12] C. Garcia b. [WC] A. Rodionova 6-2 6-4

[13] A. Ostapenko b. S. Errani 4-6 6-3 6-1

D. Kovinic b. T. Zidansek 6-3 6-3

A. Petkovic b. M. Trevisan 6-1 3-6 7-5

B. Pera b. [WC] O. Gadecki 6-7(2) 6-3 6-3

A. Sasnovich b. L. Tsurenko 3-6 6-4 6-4

I. C. Begu vs [11] S. Zheng