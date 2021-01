ATP Cup: l’Italia di Berrettini e Fognini contro Austria e Francia

Completato il sorteggio per l’ATP Cup 2021, seconda edizione della gara a squadre (7,5 milioni di dollari di montepremi), in programma dall’1 al 5 febbraio Melbourne Park, in contemporanea con due ATP 250 nell’ambito della “bolla” pre Australian Open.

Ci saranno dodici nazioni al via, e 14 dei primi 15 giocatori nel ranking ATP.

L’Italia, affidata a Vincenzo Santopadre, schiera Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo C con l’Austria di Dominic Thiem e la Francia di Gael Monfils. La Serbia del numero 1 del mondo Novak Djokovic, vincitrice lo scorso anno della prima edizione, guida il gruppo A, che comprende la Germania di Alexander Zverev e il Canada di Denis Shapovalov e Milos Raonic.

La Spagna, come nel 2020, potrà contare su Rafael Nadal. Non banale il girone con la Grecia e l’Australia, avversaria degli iberici in semifinale due anni fa: in quella sfida per due set, Nadal e De Minaur hanno giocato uno dei match più belli dell’edizione 2020. La Russia, guidata dal campione delle ATP Finals Daniil Medvedev, è la favorita del gruppo D che include Argentina e Giappone.