ATP Antalya: Bublik sfida de Minaur per il titolo

L’australiano Alex de Minaur e il kazako Alexander Bublik, rispettivamente teste di serie numero 4 ed 8, sono i due finalisti dell’Antalya Open, ATP 250 che si sta disputando sui campi in cemento della città turistica turca.

In semifinale, de Minaur ha sconfitto per 6-4 3-6 6-2 il belga David Goffin, numero 2 del seeding, mentre Bublik, autore ieri dell’eliminazione nei quarti di Matteo Berrettini, ha piegato per 6-4 6-7(4) 6-3 il francese Jeremy Chardy.

Per de Minaur sarà l’ottava finale in carriera, il bilancio è di tre vittorie e quattro sconfitte: i titoli sono arrivati a Sydney, Atlanta e Zhuhai, tutti nel 2019. Bublik è alla sua terza finale ATP, le due precedenti le ha giocate nel 2019 a Newport e Chengdu perdendo in entrambe le occasioni. Si tratta di una sfida inedita in quanto non ci sono precedenti tra i due.