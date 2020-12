La Federtennis tedesca attacca Federer: “Ranking ATP cambiato in suo favore”

“Ha fatto cambiare l’elaborazione della classifica internazionale a suo favore”. Così Dirk Hordorff, vicepresidente della Federazione tedesca di tennis, che attacca duramente Roger Federer.

Il giocatore svizzero, un tempo presidente e ora componente del Players Council dell’ATP, a suo parere, avrebbe spinto per far “congelare” i punti allo scorso marzo, quando è “esploso” il Covid-19 in Europa.

Da allora i punti del ranking si possono solo sommare ma non si sottraggono più. Non vige, infatti, la regola dei risultati relativi all’ultimo anno solare. Di conseguenza, secondo il vicepresidente della Federtennis tedesca, Roger Federer, pur non giocando una partita ufficiale, ha perso una sola posizione nella classifica ATP, scivolando “soltanto” dal quarto al quinto posto.

“Federer ha fatto cambiare il sistema di calcolo dei punti per difendere se stesso. E’ un irresponsabile e, dal mio punto di vista, ha sbagliato. Approfitta della sua posizione nel Council: senza questi cambiamenti sarebbe fuori dai primi 50 del mondo”, ha detto Hordorff.

Il cosiddetto “congelamento” della classifica internazionale vale però solo per il 2020 e per l’inizio del 2021 (periodo nel quale si tengono in considerazione i risultati degli ultimi due anni solari). Poi si tornerà al vecchio sistema e Federer di certo tornerà in campo.

Lo svizzero ha nel mirino due impegni in particolare: Wimbledon, non disputato nel 2020, e i Giochi Olimpici di Tokyo, rimandati dall’estate da poco terminata alla prossima. Anche le polemiche, tornando al tennis giocato, dovrebbero svanire.