Repubblica Ceca-Italia, il giorno della verità: in campo Musetti e Cobolli

Oggi è il giorno della verità per l’Italia del tennis. Contro la Repubblica Ceca, gli azzurri si giocano un posto nella terza finale consecutiva della Coppa Davis, un traguardo che confermerebbe ancora una volta il ruolo di primo piano del tennis italiano nel panorama mondiale.

La sfida si preannuncia tutt’altro che semplice. Berdych può contare su una formazione solida e competitiva, con Lehecka, Mensik e Machac in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario nei singolari. Senza dimenticare il doppio, dove la coppia Rikl-Pavlasek rappresenta un ostacolo particolarmente insidioso. Per gli azzurri, dunque, non saranno ammesse distrazioni né cali di concentrazione: servirà una prestazione di alto livello in ogni incontro.

Flavio Cobolli, in particolare, dovrà riscattare la prova opaca offerta contro la Corea, mentre Lorenzo Musetti sarà chiamato a mantenere continuità e lucidità, evitando quelle pause che potrebbero compromettere il risultato.

All’orizzonte, in caso di qualificazione, ci sarebbe probabilmente la Spagna di Carlos Alcaraz, un’avversaria che potrebbe rendere l’eventuale finale persino più complicata della semifinale contro i cechi.

Ma prima bisogna conquistare l’ultimo atto. E arrivarci sarebbe già un successo straordinario, soprattutto considerando l’assenza del nostro principale punto di riferimento. Jannik Sinner, ex numero uno del mondo, è infatti reduce dall’intervento alla bandelletta tibiale destra e resterà lontano dai campi almeno fino ad aprile 2027.

Anche senza il suo campione più rappresentativo, l’Italia vuole dimostrare di essere una grande squadra. Perché il tennis azzurro non è più una sorpresa, ma una realtà consolidata ai vertici dello sport mondiale.

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