L’Italia è ancora in finale di Davis: battuta la Repubblica Ceca!

L’Italia non si ferma, la Davis resta azzurra. Tre finali consecutive, tre occasioni per continuare a scrivere la storia. Dopo i trionfi di Malaga nel 2023 e nel 2024 e quello di Bologna nel 2025, la squadra di Filippo Volandri conquista ancora l’ultimo atto della Coppa Davis. La Repubblica Ceca di Thomas Berdych si arrende 2-1: adesso c’è un’altra finale da giocare e un’insalatiera da difendere in casa. Ma prima bisognerà conoscere l’ultimo ostacolo: Spagna o Gran Bretagna, protagoniste domani dell’altra semifinale. E se a spuntarla saranno gli spagnoli, per gli azzurri ci sarà da fare i conti con il fuoriclasse Carlos Alcaraz, uno degli avversari più temibili del circuito.

L’eroe della giornata ha il volto di Lorenzo Musetti. Una stagione complicata, spesso lontana dalle sue ambizioni, trova finalmente il suo riscatto sul palcoscenico più importante. Il toscano è gigantesco: entra in campo con personalità, smonta le certezze di Jakub Mensik e si prende il primo punto in due set. Una prova di carattere e qualità, che restituisce all’Italia fiducia ed entusiasmo.

Poi, però, arriva il pareggio ceco. Flavio Cobolli lotta, mette in campo generosità e orgoglio, ma non riesce a contenere Jiri Lehecka, numero uno della formazione di Berdych. Tre set e un punto che rimette tutto in discussione. La semifinale si decide al doppio, senza possibilità di appello.

Volandri si affida ancora a Musetti, protagonista assoluto di questa Davis, e ad Andrea Vavassori. Una scelta quasi obbligata, anche per le condizioni di Matteo Berrettini, frenato da settimane da un problema al gomito. Ma la coppia azzurra risponde presente. Musetti continua a giocare con una fiducia ritrovata, Vavassori mette sul tavolo esperienza e qualità. La miscela funziona, la tensione lascia spazio alla festa.

Dopo quasi due ore di battaglia arriva il verdetto: l’Italia è ancora in finale. Il palazzetto esplode, i compagni si abbracciano, Musetti e Berrettini si ritrovano nell’esultanza. L’insalatiera è ancora a portata di mano. Domani si conoscerà l’avversaria: la Spagna di Carlos Alcaraz o la Gran Bretagna. Se passeranno gli spagnoli, servirà una prestazione monumentale per arginare il talento del numero uno iberico. Ma questa Italia ha dimostrato ancora una volta di avere cuore, carattere e armi per giocarsela con chiunque. E non ha nessuna intenzione di fermarsi.

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