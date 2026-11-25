IP in campo nella Davis Cup by Generali Final8

IP annuncia la propria presenza come Regional Partner per il 2026 della Davis Cup by Generali Final8, il prestigioso torneo internazionale di tennis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. La partecipazione si inserisce in una partnership biennale con la Davis Cup by Generali Final8, nell’ambito della quale SOCAR ha scelto di valorizzare, per l’edizione 2026, il marchio IP. Con questa presenza, l’azienda conferma il proprio impegno a sostegno dello sport italiano e la volontà di essere vicina alle passioni capaci di coinvolgere le persone, unire generazioni diverse e creare un rapporto profondo con le comunità e i territori.

Simbolo di eccellenza sportiva e spirito di squadra, la Davis Cup by Generali Final8 rappresenta uno degli appuntamenti più classici del tennis internazionale. Valori come impegno, energia, disciplina, talento e ricerca del miglioramento accomunano lo sport alla cultura di IP e al modo in cui l’azienda affronta ogni giorno le sfide di un settore in continua evoluzione.

“Far parte della Davis Cup by Generali Final8 significa legarsi a un evento che unisce l’eccellenza del grande tennis alla passione del pubblico italiano. Crediamo nello sport come linguaggio universale, capace di avvicinare le persone e di costruire relazioni autentiche. Questa partnership dà continuità al legame di IP con lo sport italiano e alla nostra volontà di essere vicini alle comunità e alle passioni che animano il Paese”, ha dichiarato Levan Davitashvili, Amministratore Delegato di italiana petroli.

Con la sua presenza nell’edizione 2026, IP prosegue un percorso che vede nello sport non soltanto una piattaforma di visibilità, ma soprattutto un’occasione per condividere valori, alimentare la partecipazione e rafforzare il proprio storico legame con il Paese.

italiana petroli

italiana petroli, parte del Gruppo SOCAR, è attiva dal 1933 nel settore dei carburanti e della mobilità. Con più di 1.500 dipendenti, una rete di oltre 4.500 punti vendita a marchio IP, una capacità di lavorazione greggio di circa 10 Mton distribuita in due raffinerie, e una logistica presente in tutto il Paese, è uno dei principali operatori del settore.

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