Il “giallo” dei punti di de Minaur: Jodar era (e resta) davanti, le scuse e la verità sulla Race

Se avete seguito la serie di articoli che prova ad accompagnarvi alle finals di Torino, avrete forse notato che da oggi – se guardate la classifica della race dell’ATP – Jodar è davanti a de Minaur. Non lo è perché ha battuto Tabilo, ma perché fino a ieri l’ATP conteggiava tra i punti dell’australiano anche quelli conteggiati a Barcellona (50) che però erano il diciannovesimo risultato utile e quindi andava scartato. Il vantaggio di un punto su Jodar semplicemente non esisteva, lo spagnolo è sempre rimasto avanti di 49 punti. Pure noi abbiamo fatto l’errore di fidarci della classifica dell’ATP senza verificare, cosa di cui ovviamente ci scusiamo, anche perché insomma, l’ATP la conosciamo, non è certo la prima volta che mostra di avere all’interno personale con qualche problema di lettura del rulebook. Questo non serva da giustificazione, la colpa rimane grave, anche perché gli ultimi due articoli, Il sorpasso di de Minaur e Ultima chiamata per per Torino sono incentrati proprio su questo sorpasso.

Ad ogni modo la correzione più significativa riguarda il fatto che dev’essere de Minaur a vincere una partita in più di Jodar e non viceversa, mentre restano ferme tutte le altre considerazioni presentate negli articoli.

Ancora tante scuse

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