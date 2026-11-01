Corsa alle Finals: il sorpasso di de Minaur

Tanto tuonò che piovve, Rafael Jodar rischia di pagare cara la sconfitta al tienreak del terzo set contro Vacherot e Basilea, perché grazie alla vittoria sul nuovo numero uno del ranking ATP, Alex de Minaur lo ha superato al nono posto della race, l’ultimo disponibile, considerata l’assenza di Sinner, per Torino. L’australiano ha battuto Zverev proprio al tiebreak del terzo set, e oggi proverà a vincere il torneo di Vienna contro Alcaraz, anche per allungare il distacco in vista di Parigi. Brutta notizia ovviamente anche per gli inseguitori, anche in fondo si tratta di un solo punto di differenza. Ma ecco la classifica, ricordando che Zverev, Alcaraz, Shelton e Medvedev sono già qualificati.

Flavio Cobolli 3690

Arthur Fils 3535

Frances Tiafoe 3430

Alex de Minaur 3210

Solo un punto separa in questo momento de Minaur da Jodar. Da registrare anche il sorpasso di Lehečka su Menšík – che si è ritirato da Parigi e quindi è fuori dalla corsa – e Davidovich Fokina, grazie alla vittoria in semifinale a Basilea contro Struff, ottenuta annullando un match point al tedesco, nel secondo set. Ecco gli altri nove.

Rafael Jodar 3209

Novak Djoovic 2900

Taylor Fritz 2895

Tommy Paul 2775

Jiří Lehečka 2580

Alejandro Davidovich Fokina 2520

Brandon Nakashima 2360

Francisco Cerundolo 2220

Luciando Darderi 2200

Se oggi de Minaur battesse Alcaraz si avvicinerebbe a Tiafoe, da cui lo separerebbero solo 50 punti. Stessa cosa per Lehečka, che sarebbe a soli 15 punti da Tommy Paul, anche se ovviamente la corsa adesso va fatta su de Minaur. Vale forse la pena dare un’occhiata agli avversari di Parigi dei nostri magnifici 14

I 4 che in questo momento sarebbero qualificati entreranno in scena al secondo turno: Cobolli aspetta il vincente tra il francese Gea e un qualificato; Fils quello tra un altro francese, Jacquet, e un altro qualificato; Tiafoe contro il vincente di Hakys (un altro francese!) e Fery; de Minaur contro chi vince tra Rublev e Etcheverry. Gli altri nove cominciano subito: Jodar affronterà Tabilo; Darderi e Fritz giocheranno contro un qualificato; Djokovic avrà subito Vacherot, dura ma magari il monegasco non si sarà ancora ripreso da Basilea; Tommy Paul se la vedrà con il convalescente Rune; Lehečka avrà Michelsen; Davidovich Fokina ci dirà a che punto si trova il giovanissimo Kouame, che gioca oggi la finale a Brest; Nakashima contro il nostro Matteo Berrettini e Cerundolo contro l’ennesimo francese, Rinderknech.

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