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03 Nov 2026 08:13 - ATP
Corsa alle Finals: Cobolli lascia Parigi, Darderi fuori, a chi toccherà oggi?
di Roberto Salerno
Dopo aver rimesso le cose a posto sui calcoli ATP riprendiamo il nostro percorso ce si chiuderà forse prima di domenica. Ieri è stata la volta di Darderi e Cerundolo abbandonare anche l’ultima fiammella di speranza; Luciano è stato superato nettamente da Hijkata, Cerundolo non ha nemmeno giocato ma la vittoria di Jodar lo rende irraggiungibile per l’argentino. Ma ieri è arrivata anche la notizia del ritiro di Cobolli, che aveva bisogno di vincere un paio di partite per essere completamente sicuro di andare a Torino. Adesso Flavio dovrà guardare con n pizzico di preoccupazione quello che succede a Parigi, anche se come abbiamo spiegato ieri, dovrebbe succedere davvero un mezzo cataclisma per escludere il romano dalle Finals. Ad ogni modo ecco la situazione di stamattina. Stavolta i punti di de Minaur sono corretti….
Flavio Cobolli 3690
Arthur Fils 3535
Frances Tiafoe 3430
Rafael Jodar 3234
Alex de Minaur 3170
Novak Djokovic 2900
Taylor Fritz 2895
Tommy Paul 2775
Jiří Lehečka 2580
Alejandro Davidovich Fokina 2520
Brandon Nakashima 2360
Sono quindi rimasti in 11 e oggi scendono in campo addirittura in sette. Comincerà Davidovich Fokina, che torna in campo dopo il successo a Shanghai. Partita interessante, perché l’avversario sarà il diciassettenne Moise Kouame, che ha vinto il suo primo challenger a Brest due giorni fa, ed è la grandissima speranza del tennis francese. Contemporaneamente sarà il nostro Berrettini a testare le speranze di Nakashima, il più serio candidato a lasciare presto la corsa per Torino. Sarà poi il turno di Djokovic, contro Vacherot, e Paul, contro Rune. Quindi toccherà a Lehecka contro Michelsen e a Fritz contro Bonzi. Per tutti loro l apossibilità di arrivare a Torino è una sola: vincere il torneo e sperare che Jodar e Tiafoe non vadano troppo avanti. A proposito di Jodar: dopo aver vinto agevolmente ieri contro Tabilo, oggi torna in campo contro Ruud. Battesse il norvegese Torino sarebbe sempre più vicina.