Alcaraz al rientro tra i dubbi, l’Italia sogna la seconda settimana anche senza Sinner: il tabellone dell’ultimo Slam del 2026

Grande attesa per il sorteggio dell’ultimo slam del 2026, soprattutto per vedere che tipo di percorso il fato ha destinato a Carlitos Alcaraz, al rientro dopo 4 mesi, privato del rivale più insidioso, quel Sinner che ha approfittato della sua assenza per fare il bello e il cattivo tempo. Carlos , che ha la testa di serie numero 2, può essere soddisfatto, anche se naturalmente le insidie non mancheranno, più legate ai dubbi sulle sue condizioni che alla forza degli avversari, a dire il vero. Ad ogni modo Alcaraz comincia con Safiullin, non il più facile degli impegni, ma il russo gioca un po’ troppo leggero per essere davvero un pericolo; secondo turno contro Booksby o Faria e prima testa di serie il nostro Arnaldi. Ecco, un Alcaraz al 50% con Matteo potrebbe vedere i fantasmi. Eventuali ottavi contro Bublik o Tommy Paul – un altro in grado di mettere in difficoltà lo spagnolo, soprattutto se non fosse al meglio – anche se da quelle parti meglio fare attenzione anche a Prizmic. Sarà il quarto di finale a dirci davvero a cosa può aspirare Alcaraz. In quello spicchio di tabellone infatti ci sono Shelton e Fils, che dovrebbero incontrarsi agli ottavi. Chiunque dei due vinca ha una grande possibilità, perché appunto non capiterà spesso di trovare un Alcaraz alla quinta partita in 4 mesi. Semifinali in teoria contro Djokovic, ma lo diciamo da tanto che il serbo, soprattutto dopo il disastro fisico di Cincinnati, è un terno al lotto: se poi ci si mette un tabellone non troppo amichevole – esordio già complicato con Navone, poi Berrettini o Wawrinka, terzo turno un po’ più agevole, ma ottavi contro l’ottimo Nakashima di questa estate o Rublev e quarti contro Medvedev o Tiafoe – allora diciamo che trovare Nole in semifinale sarebbe un’impresa epica. Che non crediamo possa essere raggiunta.

Attenzione catalizzata dunque dalla parte bassa del tabellone ma naturalmente anche quella alta è di grande interesse. Zverev potrebbe incredibilmente chiudere il 2026 con due slam e una finale, ma a partire dagli ottavi ha sulla sua strada Musetti, poi probabilmente Jodar e in semifinale uno che dovrebbe essere Auger Aliassime, secondo classifica, ma che invece potrebbe benissimo essere Mensik, TIen, Fritz e soprattutto il nostro Cobolli.

Insomma pare tutto molto divertente, speriamo. Gli italiani, in assenza di Sinner, sono stati mediamente fortunati. Magari non Sonego, che esoridrà proprio contro Zverev, ma Darderi e Musetti dovrebbero incrociarsi a terzo turno (e poi ci sarebbe appunto Zverev); Bellucci parte contro un qualificato e poi avrebbe Fritz; Cobolli ha la strada aperta fino allo stesso Fritz, visto che ha Comesana, un qualificato, forse Blockx; Berrettini esordisce contro Wawrinka e poi avrà Djokovic; infine Arnaldi, come detto all’inizio, dovrebbe trovare Alcaraz al terzo turno. Insomma, giusto nutrire qualche speranza di trovarne un paio, forse tre, alla seconda settimana. Inoltre abbiamo ancora in gara nelle qualificazioni Cinà, che proverà a superare l’ostico Bu; Passaro, che gioca l’ultimo turno contro Mochizuki; e Guerrieri, che contro Dougaz è favorito.

Chiusura come al solito, ecco gli accoppiamenti a partire dal terzo turno

[1] A. Zverev vs [25] A. Tabilo

[21] L. Darderi vs [13] L. Musetti

[12] R. Jodar vs [19] C. Ruud

[31]Z. Bergs vs [6] A. de Minaur

[3] F. Auger Aliassime vs [32] I. Buse

[17] J. Mensik vs [14] L. Tien

[9] T. Fritz vs [24] F. Cerundolo

[28] A. Blockx vs [5] F. Cobolli

[7] D. Medvedev vs [26] A. Rinderknech

[22] A. Vacherot vs [11] F. Tiafoe

[16] B. Nakashima vs [23]A. Rublev (D. Merida)

[27] T.E. Etcheverry (M. Landaluce) vs [4] N. Djokovic (M. Berrettini)

[8] B. Shelton (H. Hurkacz) vs [29] C. Norrie (L. van Assche)

[18] J. Lehecka vs [10] A. Fils

[15]A. Bubli vs [20] T. Paul (D. Prizmic)

[30] M. Arnaldi vs [2] C. Alcaraz

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