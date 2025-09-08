Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]
08 Set 2025 10:07 - US Open
Alcaraz: “Vincere il secondo US Open è un sogno che diventa realtà”
di Redazione
“È un sogno diventato realtà. Questo secondo” trofeo degli Us Open “è molto speciale”. Lo ha detto Carlos Alcaraz dopo la vittoria in finale su Jannik Sinner, sottolineando che uno dei suoi obiettivi di stagione era riconquistare il titolo di numero uno al mondo del tennis. “Guardo molto dei suoi match per studiare come gioca. Non direi che è stato prevedibile ma lo conosco, conosco il suo stile, conosco le sue armi”, ha aggiunto lo spagnolo, rispondendo a chi gli chiedeva di commentare quanto dichiarato da Jannik Sinner a fine partita. L’azzurro si era definito “prevedibile”, facendo un’analisi della sua finale agli Us Open contro lo spagnolo. “Il mio obiettivo è completare il Grande Slam, cercherò di centrarlo”, ha aggiunto Alcaraz lodando la sua performance nella finale ma anche durante tutto il torneo americano.
“Voglio congratularmi con Jannik perché la sua stagione è stata incredibile – ha ironizzato Alcaraz durante la cerimonia di premiazione -. Vedo lui più della mia famiglia, quindi è un piacere condividere così tanto tempo con lui sia nello spogliatoio che in campo. Soprattutto, voglio ringraziare la mia squadra perché tutto questo è merito loro, sia l’aspetto personale che quello professionale, sono tutti molto importanti. Questo torneo è super speciale per me e mi fa sentire a casa, è un privilegio farne parte ed è importante tornare ogni anno, le persone qui rendono tutto molto più facile per me”.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]
Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli […]
Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista […]