Alcaraz: “Vincere il secondo US Open è un sogno che diventa realtà”

“È un sogno diventato realtà. Questo secondo” trofeo degli Us Open “è molto speciale”. Lo ha detto Carlos Alcaraz dopo la vittoria in finale su Jannik Sinner, sottolineando che uno dei suoi obiettivi di stagione era riconquistare il titolo di numero uno al mondo del tennis. “Guardo molto dei suoi match per studiare come gioca. Non direi che è stato prevedibile ma lo conosco, conosco il suo stile, conosco le sue armi”, ha aggiunto lo spagnolo, rispondendo a chi gli chiedeva di commentare quanto dichiarato da Jannik Sinner a fine partita. L’azzurro si era definito “prevedibile”, facendo un’analisi della sua finale agli Us Open contro lo spagnolo. “Il mio obiettivo è completare il Grande Slam, cercherò di centrarlo”, ha aggiunto Alcaraz lodando la sua performance nella finale ma anche durante tutto il torneo americano.

“Voglio congratularmi con Jannik perché la sua stagione è stata incredibile – ha ironizzato Alcaraz durante la cerimonia di premiazione -. Vedo lui più della mia famiglia, quindi è un piacere condividere così tanto tempo con lui sia nello spogliatoio che in campo. Soprattutto, voglio ringraziare la mia squadra perché tutto questo è merito loro, sia l’aspetto personale che quello professionale, sono tutti molto importanti. Questo torneo è super speciale per me e mi fa sentire a casa, è un privilegio farne parte ed è importante tornare ogni anno, le persone qui rendono tutto molto più facile per me”.

