US Open: troppo Sinner per Musetti, il numero 1 domina il derby

Il derby italiano agli Us Open va a Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha battuto Lorenzo Musetti in due ore per 6-1 6-4 6-2. Una vittoria che lo fa volare in semifinale, dove incontrerà il canadese Felix Auger Aliassime, che ha battuto nei quarti del Cincinnati Open. Prima della partita, Sinner e Musetti si sono allenati in due campi adiacenti fra gli applausi del pubblico presente. Poi l’attesa fino a dopo le 21.30 ora locale per entrare all’Arthur Ashe Stadium. Sinner, in completo blu con manicotto da gomito nero, ha servito nel primo set: se lo è aggiudicato dominando in soli 27 minuti.

Nel secondo set Musetti è entrato più in partita: il carrarino è apparso più aggressivo e deciso, soprattutto nel servizio con elevate percentuale di prime, e ha avuto anche una palla break (non concretizzata grazie ad un ace di Sinner). Nonostante lo scatto, il tennista toscano ha ceduto in 48 minuti il secondo set al numero uno al mondo. Il terzo set è iniziato subito con un break a favore dell’altoatesino, che poi si è difeso molto bene (annullando varie palle per il controbreak) e ha chiuso senza ulteriori problemi. “Ci conosciamo molto bene” con Musetti: “veniamo dallo stesso paese” e quando si gioca “accantoniamo l’amicizia”, poi “stretta di mano e passa tutto”, ha detto Sinner, definendo la sua performance in campo “buona”.

A chi gli chiedeva cosa la partita contro Musetti volesse dire per il tennis italiano, Sinner ha risposto: “Siamo molto orgogliosi di essere italiani: gli italiani sono ovunque. E’ bello essere italiani”. Durante l’incontro il giudice di gara Greg Allensworth è stato costretto a interrompere brevemente la partita in due occasioni nel secondo set per domare la folla. “Questo non è il momento per un selfie”, ha detto alla seconda interruzione rivolgendosi a un gruppo di fan chiassoso. Sugli spalti il pubblico è numeroso e si fa sentire. Fra i vip presenti c’è Anna Wintour, mentre l’attore e regista John Turturro si è messo per qualche minuto al lavoro, sostituendo uno dei cameraman della tv.

