US Open, quando si gioca Sinner-Auger-Aliassime? Order of play del 5 settembre

Jannik Sinner tornerà in campo nella notte italiana tra venerdì e sabato. Definito l’orario delle semifinali maschili dello US Open: l’azzurro (testa di serie numero 1) e Felix Auger-Aliassime (numero 25) saranno protagonisti della seconda sfida, prevista non prima dell’1 di notte. Il programma sull’Arthur Ashe Stadium si aprirà invece alle 18 italiane con la finale di doppio femminile e non prima delle 21 ci sarà la semifinale della parte bassa del tabellone maschile tra Carlos Alcaraz (numero 2 del seeding) e Novak Djokovic (numero 7).

ARTHUR ASHE STADIUM – dalle 12 (18 italiane)

Finale doppio femminile

Non prima delle 15 (21 italiane)

[7] N. Djokovic (SRB) vs [2] C. Alcaraz (ESP)

Non prima delle 19 (1 italiane)

[1] J. Sinner (ITA) vs [25] F. Auger-Aliassime (CAN)

