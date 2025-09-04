Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria nel derby contro Lorenzo Musetti ai quarti di finale, il numero 1 del mondo ha eguagliato un primato storico per il tennis italiano: Sinner ha raggiunto quota 86 vittorie nei tornei del […]
04 Set 2025 15:48 - US Open
US Open, quando si gioca Sinner-Auger-Aliassime? Order of play del 5 settembre
di Redazione
Jannik Sinner tornerà in campo nella notte italiana tra venerdì e sabato. Definito l’orario delle semifinali maschili dello US Open: l’azzurro (testa di serie numero 1) e Felix Auger-Aliassime (numero 25) saranno protagonisti della seconda sfida, prevista non prima dell’1 di notte. Il programma sull’Arthur Ashe Stadium si aprirà invece alle 18 italiane con la finale di doppio femminile e non prima delle 21 ci sarà la semifinale della parte bassa del tabellone maschile tra Carlos Alcaraz (numero 2 del seeding) e Novak Djokovic (numero 7).
ARTHUR ASHE STADIUM – dalle 12 (18 italiane)
Finale doppio femminile
Non prima delle 15 (21 italiane)
[7] N. Djokovic (SRB) vs [2] C. Alcaraz (ESP)
Non prima delle 19 (1 italiane)
[1] J. Sinner (ITA) vs [25] F. Auger-Aliassime (CAN)
Extra
