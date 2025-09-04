La resa di Musetti: “Impressionato da Jannik, ha strameritato la vittoria”

“Sono rimasto impressionato da Jannik oggi, Mi ha spinto al limite, è migliore di me, e lo ha dimostrato. Ha strameritato”. Lo ha detto Lorenzo Musetti dopo la sconfitta nel derby nei quarti degli US Open, sottolineando che “Jannik ha vinto su tutti gli aspetti. Non avevo mai giocato di notte e credo ci sia parecchia differenza. Non sono mai riuscito a trovare una quadra di gioco che gli abbia dato fastidio”. “Il secondo set è quello in cui ho servito meglio. Quando ho avuto due palle break di fila, avrei potuto rischiare un po’ di più. L’unico rimpianto che posso avere è quello di non essere riuscito a ingabbiarlo nel mio gioco. Ero sempre un po’ in balia del suo”, ha analizzato Musetti. “Io non l’ho messo tanto in difficoltà stasera. Credo che sicuramente una chiave è quella di servire veramente bene per avere una chance di avere uno scambio. Lui è opprimente da fondo, è solidissimo, concede pochissimo. Ho sbagliato anche tanto. Alcaraz forse è l’unico che in una condizione ottimale può dargli fastidio”.

