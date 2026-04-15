Swiatek riparte con un successo, Andreeva batte Ostapenko

Iga Swiatek voleva tanto questa vittoria al primo match della sua nuova avventura sportiva con accanto Francisco Roig e anche per una sorta di orgoglio personale dopo gli ultimi mesi travagliati. Si è visto anche stasera, sulla Porsche Arena di Stoccarda, quanto l’ex numero 1 del mondo abbia attraversato un recente periodo fatto di dubbi su se stessa, quelli che molto probabilmente hanno spinto la polacca a chiudere il rapporto con Wim Fissette dopo Miami.

Il 6-2 6-3 a Laura Siegemund può infatti essere visto sia da un lato positivo, sia da uno un po’ più complesso. La notizia migliore, per quanto non ancora “da Swiatek” è forse nel dritto perché al di là delle esecuzioni buone o meno si comincia a intravedere qualcosa. Iga stasera non ha quasi mai tentennato nell’approccio al colpo, cercando anche un’impostazione più lavorata e carica di spin. Abbiamo visto negli allenamenti di questi giorni diversi dritti “al lazo” col movimento delle braccia a estremizzare l’effetto dato, e la sensazione era di una palla che era abbastanza complicata da gestire soprattutto per una giocatrice come Siegemund che soffre tanto per impostazione del suo colpo, tendenzialmente (molto) meno lavorato. La dimostrazione lampante è forse sull’ultimo colpo della sua partita, con quel dritto sul match point che aveva un arco molto accentuato, forse nemmeno tanto voluto, ma atterrato con buon margine e un effetto tale da non dare tempo e controllo alla tedesca.

Sta lavorando tanto, la polacca, sul ritrovare fiducia e “cattiveria” senza per forza strafare. Stasera aveva un atteggiamento offensivo, a tratti eccedeva, però sempre con la giusta intenzione. Il lato negativo, molto probabilmente, è invece sul servizio: 7 doppi falli, paradossalmente tutti racchiusi in tre game. Il primo sul 3-1 in suo favore nel set d’apertura quando sono cominciati i suoi problemi con il pattinamento delle scarpe che l’hanno accompagnata per tutta la partita. Sul 15-0 è scivolata ruzzolando a terra e da lì è stato una mezza via crucis: tre doppi falli nel game, gli ultimi due perdendo completamente il controllo della seconda. Ha evitato di complicarsi la vita scappando di nuovo avanti e confermando il break, ma a inizio secondo parziale di nuovo tornavano i problemi, sullo 0-0 e poi sul 4-2, con anche il gesto di frustrazione della pallina sbattuta violentemente a terra. Malgrado questo, il primo test è superato. Per correggere questi ulteriori passaggi, come diceva in conferenza stampa, ci vorrà un po’ perché non tutto può avvenire nel tempo di una giornata.

Lei è così la prima tennista già ai quarti di finale, e attenderà venerdì la vincente tra Mirra Andreeva e Alycia Parks. La statunitense si è imposta 6-4 6-2 contro Noma Noha Akugue mentre la russa ha superato in una lunga lotta Aljona Ostapenko 5-7 6-2 6-4. Partita caotica nell’andamento, con la recente campionessa del WTA 500 di Linz che per prima ammetteva quanto sia complicato gestire tutti questi momenti e tante volte bisognerebbe quasi dimenticarsi che certi passaggi siano davvero avvenuti, come nel primo set quando serviva sotto 5-6 e dal 40-0 ha trovato Aljona fare cinque punti consecutivi in pochi secondi. E nel terzo parziale, dall’1-4 sotto, ha saputo trovare il modo di essere solida in difesa e offrire sempre quella palla in più a un’avversaria che dopo essersi complicata la vita da sola col brutto errore di rovescio del 3-4 si è poi smarrita del tutto punto dopo punto, mancando la chance di controbreak sul 4-5 e perdendo così all’esordio nel torneo in cui era campionessa in carica.

Nel match serale, Elina Svitolina ha fatto a sua volta il debutto nel torneo ed è approdata ai quarti di finale dopo il netto 6-1 6-0 ai danni di Eva Lys, fisicamente spenta dopo le grandi fatiche di appena 24 ore fa con l’incredibile rimonta contro Paula Badosa. Proprio ieri, la testa di serie numero 4 aveva parlato invece in conferenza stampa di quanto fosse contenta che in questo particolare periodo ci fossero ben sei giocatrici ucraine in top-100 ed Eva, seppur di nazionalità tedesca, è pur sempre nata a Kiyv: “Lei è una giocatrice che sa fare davvero bene. Io stasera ho giocato un’ottima partita ma lei mi è parsa forse ancora provata da ieri sera, però fa sempre piacere avere una partita contro un’avversaria che comunque ha radici ucraine, che indossa un fiocco sul cappellino coi colori della nostra bandiera.. È una persona splendida, mi fa davvero piacere che pur giocando per la Germania continui comunque a supportarci e a far notare quei colori sulla visiera”.

secondo turno

[3] I. Swiatek b. L. Siegemund 6-2 6-3

[4] E. Svitolina b. E. Lys 6-1 6-0

primo turno

[Q] Z. Sonmez b. [5] J. Paolini 6-2 6-2

[Q] A. Parks b. [WC] N. Noha Akugue 6-4 6-2

[6] M. Andreeva b. A. Ostapenko 5-7 6-2 6-4

[8] E. Alexandrova b. [Q] G. Knutson 6-2 6-2

L. Noskova b. Zhang S. 5-7 6-1 6-4

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