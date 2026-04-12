Paolini in campo a Stoccarda, tabellone duro

Jasmine Paolini giocherà questa settimana a Stoccarda nel WTA 500 tra i più duri della stagione, vista la solita affluenza delle big che pur in un’annata con “solo” 11 delle prime 20 al via vanta comunque un lusso enorme per un evento di categoria media.

In Germania l’azzurra sarà testa di serie numero 5 ed è finita in una metà di tabellone, quella alta, che trabocca di giocatrici forti e in forma. Anzitutto, è finita nel quarto di tabellone di Elena Rybakina che beneficerà di un bye all’esordio come capita alle prime 4 del seeding. La toscana aprirà contro la qualificata turca Zeynep Sonmez per avere in caso al secondo turno una tra Leylah Fernandez e Alexandra Eala. Paolini nel 2024 qui ha ottenuto i quarti di finale (sconfitta contro Rybakina) e nel 2025 la semifinale, battuta in quella circostanza da Aryna Sabalenka (quest’anno assente).

Dicevamo di una parte alta intasata, perché nel secondo quarto del tabellone c’è Iga Swiatek che ricomincia da Stoccarda con un nuovo coach a seguito (Francisco Roig) e anche lei avrà un tabellone delicatissimo. L’esordio sarà contro Magdalena Frech o Laura Siegemund, che è sempre “padrona di casa” (lei che è nata a Filderstadt, 20 minuti dalla Porsche Arena) e su questa terra indoor ha fatto malissimo a big che non erano pronte a gestire una partita delicata e intensa. In caso di successo, la polacca arriverebbe ai quarti dove la testa di serie designata sarebbe Mirra Andreeva che però dopo le fatiche di Linz (dove si è imposta in finale) sfiderà subito la campionessa uscente Aljona Ostapenko.

Nella parte bassa la testa di serie più alta è Coco Gauff, numero 2 del seeding, che esordirà contro la vincente tra Antonia Ruzic e Liudmila Samsonova. La statunitense sarebbe poi favorita nel quarto di finale dove potrebbe ritrovare Karolina Muchova, battuta sei volte su sei. Nell’altro quarto le teste di serie sono Elina Svitolina (numero 4, col bye) ed Ekaterina Alexandrova.

[1] E. Rybakina vs bye

D. Shnaider vs [WC] T. Korpatsch

A. Eala vs L. Fernandez

[Q] Z. Sonmez vs [5] J. Paolini

[3] I. Swiatek vs bye

L. Siegemund vs M. Frech

[Q] A. Parks vs [WC] N. Noha Akugue

A. Ostapenko vs [6] M. Andreeva

[8] E. Alexandrova vs [Q] G. Knutson

L. Noskova vs S. Zhang

E. Lys vs [WC] P. Badosa

bye vs [4] E. Svitolina

[7] K. Muchova vs [Q] A. Sasnovich

E. Mertens vs [WC] E. Seidel

A. Ruzic vs L. Samsonova

bye vs [2] C. Gauff

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