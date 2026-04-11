BJK Cup: Italia alle Finals, USA e Polonia fuori

Missione compiuta per l’Italia, che conquista le Finals di Billie Jean King Cup grazie alla vittoria contro il Giappone. 3-1 per la squadra capitanata da Tathiana Garbin, che dopo il 2-0 della giornata iniziale ha potuto collezionare il punto decisivo già nel doppio, dove Jasmine Paolini e Sara Errani hanno superato 6-2 7-5 Aoyama Shuko e Hozumi Eri. Inutile, per le nipponiche, il successo di Sakatsume Himeno contro Lucia Bronzetti per 7-6(4) 6-2.

L’Italia, bi-campionessa in carica, andrà così a caccia della tripletta il prossimo mese di settembre in un tabellone finale che vedrà anche Gran Bretagna, Kazakistan, Belgio, Spagna e Ucraina, più l’ultima nazionale che uscirà dalla serie tra Cechia e Svizzera, fermi sul 2-2.

A Melbourne, la Gran Bretagna ha completato l’opera con un 3-1 conclusivo contro le padrone di casa dell’Australia grazie al doppio mentre il Belgio ha escluso gli Stati Uniti dalle Finals completando il 3-1 con il punto decisivo vinto da Greet Minnen che ha sostituito al massimo Elise Mertens, sconfitta nel doppio. Minnen, 149 del mondo, ha invece superato 7-5 6-3 Iva Jovic che ha così concluso male la sua prima uscita con la nazionale maggiore, perdendo entrambi i singolari. Gli USA, semifinalisti lo scorso anno e spesso protagonisti per lo squadrone che hanno, si trovano così a dover giocare a novembre per non retrocedere nel Gruppo 1.

Bella vittoria per 3-1 della Spagna in casa della Slovenia, mentre l’Ucraina completa la serie contro la Polonia con un netto 4-0 dopo il sofferto successo del doppio delle gemelle Kichenok contro Maja Chwalinska e Martyna Kubka che ha regalato il 3-0, migliorato poi dal successo di Oleksandra Olynykova contro Linda Klimicova. Infine, pesante vittoria del Kazakistan in casa contro il Canada con il 3-1 conlcusivo firmato da Yulia Putintseva che ha battuto 7-6(5) 3-6 7-6(4).

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