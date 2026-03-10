Abdica Andreeva, Swiatek-Muchova agli ottavi. Bene Rybakina

Era ormai da un anno che questo esito era quasi chiamato, visto l’andamento degli eventi, ma l’uscita di scena di Mirra Andreeva da Indian Wells fa molto rumore tanto quanto le sue urla “andate tutti a *anculo” al pubblico alla sua uscita dal campo.

Dalla primavera 2025 la giovanissima ha stallato nella sua crescita sportiva e il tutto dopo aver vinto tra Dubai e Indian Wells (lo scorso anno) i primi due WTA 1000 della carriera, consecutivi, battendo in California anche Iga Swiatek e Aryna Sabalenka tra semifinale e finale. È giovanissima, vero, ma a breve cominceranno i cinque anni nel tour e da tempo ormai è tanto insipida nel gioco quanto nervosa, nervosissima, nel carattere. Alla fine della partita contro Katerina Siniakova, persa 4-6 7-6(2) 6-3, al di là dello scontato lancio di racchetta, ha ripetuto il copione di tante altre volte.

Oltre 70 errori non forzati, difficoltà a gestire le condizioni che però all’Indian Wells Tennis Garden sono spesso segnate dal vento e dalla sabbia, un’avversaria che riusciva a sembrare la più calma e a volte anche più positiva delle due, allora le cose non vanno come dovrebbero (per lei). Oltretutto, il suo team ha lasciato quasi interamente la tribuna a un certo punto. Qualcuno farà notare che nel doppio successivo con Victoria Mboko (battendo Haley Baptiste e Aljona Ostapenko) lasciandosi andare a sorrisi e scherzi ai cambi campo, ma il tutto rende ancor più pesante quanto stia succedendo in singolare. Uscite in anticipo sia a Dubai sia a Indian Wells, il prossimo lunedì rischierà di essere fuori dalla top-10 per la prima volta dal torneo di Dubai del 2025.

Nello stesso quarto di tabellone, si completa invece l’ottavo di finale che vedrà di fronte Iga Swiatek e Karolina Muchova. La polacca dopo qualche tentennamento di troppo all’esordio contro Kayla Day è apparsa molto più centrata e soprattutto vogliosa di rivincita contro Maria Sakkari, che l’aveva superata nei quarti di finale dello scorso torneo di Doha. 6-3 6-2 per la numero 2 del mondo, finalmente molto efficace alla battuta e molto concrentrata mentalmente, senza farsi abbattere da una falsa partenza (2-0 per la greca) e da lì in avanti quasi perfetta. La ceca, invece, ha superato 6-0 6-3 Antonia Ruzic.

Vittoria netta anche per Belinda Bencic (6-2 6-3 contro Elise Mertens) che affronterà al prossimo turno Jessica Pegula, riemersa dal 6-4 3-1 per Ostapenko fino al 4-6 6-3 6-2. Doppio 6-4 invece per Elena Rybakina nel match serale contro Marta Kostyuk, mentre è andata meglio all’altra ucraina Elina Svitolina, vincitrice 6-4 6-2 contro Ashlyn Krueger.

Risultati

[5] J. Pegula b. [26] A. Ostapenko 4-6 6-3 6-2

[12] B. Bencic b. [22] E. Mertens 6-2 6-3

S. Kartal b. [15] M. Keys 2-6 6-2 6-3

[3] E. Rybakina b. [28] M. Kostyuk 6-4 6-4

K. Siniakova b. [8] M. Andreeva 4-6 7-6(2) 6-3

[9] E. Svitolina b. A. Krueger 6-4 6-2

[13] K. Muchova b. A. Ruzic 6-0 6-3

[2] I. Swiatek b. [32] M. Sakkari 6-3 6-2

Dalla stessa categoria