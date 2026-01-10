L’amichevole stavolta la vince Alcaraz

A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
Va allo spagnolo Carlos Alcaraz il primo match stagionale contro Jannik Sinner. L’iberico, numero uno del mondo, si è imposto nel Super Match esibizione di Seoul, sull’altoatesino,numero 2 Atp, in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (8-6) in meno di due ore di gioco. Acaraz conquista il primo set dopo 49 minuti contro Sinner grazie al decisivo break nel dodicesimo gioco, mentre il secondo set è arrivato nel tie break dopo che Sinner ha sprecato un set point.
E’ bastata la loro presenza per accendere la passione a Seoul, teatro dello Hyundai Card Super Match, ricca esibizione in Corea del Sud che ha dato spettacolo in vista dell’avvio degli Australian Open, primo Slam della stagione. Accolti come due star, Sinner e Alcaraz si sono incrociati per l’ultima volta meno di due mesi fa nella finale delle Nitto Atp Finals. Una finale che ha reso Jannik il primo a vincere due edizioni consecutive, con la formula attuale, senza cedere nemmeno un set.
Questa volta il successo è andato ad Alcaraz, anche se il valore dea sfida non è paragonabile. Sfida comunque all’insegna del divertimento in un clima rilassato, con qualche colpo da maestro tra i due che più volte hanno richiamato l’attenzione del pubblico. Scambi prolungati da fondo campo, ma anche sorrisi, gag con Sinner che per un punto si è anche seduto in panchina e fatto giocare un ragazzino che gli ha portato un bel punto tra sorrisi ed applausi. Alcaraz ha mostrato i progressi fatti al servizio, con Sinner che non è riuscito a sfruttare le quattro palle break offerte nel match dallo spagnolo. Ora l’attenzione si sposta sugli Australian Open.
La crisi del settimo anno colpisce anche una delle coppie più vincenti della storia del tennis, quella formata da Carlos Alcaraz e dal suo allenatore, Juan Carlos Ferrero. Un sodalizio che ha permesso al giovanissimo talento di Murcia di bruciare la tappe e raggiungere a suon di vittorie il trono del tennis mondiale a soli […]
Resterà per sempre il primo italiano ad aver vinto un titolo slam, a Parigi, nel 1959. Successo che doppiò l’anno dopo. Ed il capitano della squadra che nel 1976 tornò dal Cile con la Coppa Davis, anche quella una prima volta. Nicola Pietrangeli se n’é andato a 92 anni e con lui si chiude una […]
Umberto Ferrara, preparatore atletico di Jannik Sinner, coinvolto insieme all’ex fisioterapista dell’azzurro Giacomo Naldi nel caso Clostebol, ha pubblicato un messaggio sui social in cui esprime tutta la gioia e l’emozione per la stagione appena terminata: “Sono molti anni che sono coinvolto nello sport, ma non smetterò mai di meravigliarmi della sua bellezza. Lo sport è […]
Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]