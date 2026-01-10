L’amichevole stavolta la vince Alcaraz

Va allo spagnolo Carlos Alcaraz il primo match stagionale contro Jannik Sinner. L’iberico, numero uno del mondo, si è imposto nel Super Match esibizione di Seoul, sull’altoatesino,numero 2 Atp, in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (8-6) in meno di due ore di gioco. Acaraz conquista il primo set dopo 49 minuti contro Sinner grazie al decisivo break nel dodicesimo gioco, mentre il secondo set è arrivato nel tie break dopo che Sinner ha sprecato un set point.

E’ bastata la loro presenza per accendere la passione a Seoul, teatro dello Hyundai Card Super Match, ricca esibizione in Corea del Sud che ha dato spettacolo in vista dell’avvio degli Australian Open, primo Slam della stagione. Accolti come due star, Sinner e Alcaraz si sono incrociati per l’ultima volta meno di due mesi fa nella finale delle Nitto Atp Finals. Una finale che ha reso Jannik il primo a vincere due edizioni consecutive, con la formula attuale, senza cedere nemmeno un set.

Questa volta il successo è andato ad Alcaraz, anche se il valore dea sfida non è paragonabile. Sfida comunque all’insegna del divertimento in un clima rilassato, con qualche colpo da maestro tra i due che più volte hanno richiamato l’attenzione del pubblico. Scambi prolungati da fondo campo, ma anche sorrisi, gag con Sinner che per un punto si è anche seduto in panchina e fatto giocare un ragazzino che gli ha portato un bel punto tra sorrisi ed applausi. Alcaraz ha mostrato i progressi fatti al servizio, con Sinner che non è riuscito a sfruttare le quattro palle break offerte nel match dallo spagnolo. Ora l’attenzione si sposta sugli Australian Open.

