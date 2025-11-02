WTA Finals: Swiatek e Rybakina travolgono Keys e Anisimova

La prima giornata delle WTA Finals si è conclusa con due nette vittorie nei match di singolare. A Riyad, in Arabia Saudita, prima Iga Swiatek poi Elena Rybakina hanno ottenuto nette affermazioni nei confronti di Madison Keys e Amanda Anisimova.

Siamo nel gruppo “Serena Williams” e il 6-1 6-2 di Swiatek a Keys e il 6-3 6-1 di Rybakina ad Anisimova delineano innanzitutto una classifica abbastanza sbilanciata: al di là di due capoliste (ovvio dopo una sola giornata) ci sono dati abbastanza pesanti a favore delle due, sia in termini di set vinti che di percentuale di game vinti, che potrebbero eventualmente pesare nel caso di arrivo a tre in ottica passaggio del turno.

In doppio, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno cominciato con una vittoria il loro cammino nel gruppo A grazie al successo per 6-3 6-3 contro Asia Muhammad e Demi Schuurs.

