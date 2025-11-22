Coppa Davis: la finale è Italia-Spagna, la Germania si arrende nel doppio

Il doppio è stato decisivo per definire la seconda finalista di Coppa Davis. La Spagna grazie al successo nel doppio, super 2-1 la Germania e domani alle 15 a Bologna sfiderà per l”insalatiera’ l’Italia. Dopo l’1-1 raggiunto grazie ai due singolari, con la vittoria di Pablo Carreno-Busta su Jan-Lennard Struff, e il successo del tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo) su Jaume Munar (36 del ranking ATP) grazie ad un doppio tie-break, è stato il doppio iberico composto da Marcel Granollers e Pedro Martinez a superare al terzo set la coppia tedesca Kevin Krawietz-Tim Puetz con il punteggio di 6-2 3-6 6-3. La finale sarà dunque tra le due formazioni con le assenze più illustri: senza Jannik Sinner (e Lorenzo Musetti) e Carlos Alcaraz, Italia e Spagna si giocheranno comunque il titolo: gli azzurri sono alla terza finale consecutiva (ultima a riuscirci l’Australia tra il 1999 e il 2001), mentre gli uomini di David Ferrer non trionfano dal 2019, quando furono trascinati da Rafa Nadal.

“Dove ci si trova è importante, stiamo giocando a Bologna, a casa dell’Italia ed è giusto, perché hanno vinto le ultime due edizioni della Coppa Davis, mentre noi abbiamo giocato in Spagna l’anno scorso e non siamo mai arrivati in finale: siamo pronti a lottare e darci la possibilità di vincere anche se sappiamo che in tanti tiferanno per gli altri”. Così il capitano della squadra spagnola di Coppa Davis, David Ferrer, parla della finale di domani. “Tutti – ha aggiunto parlando del forfait di Alcaraz – volevamo che Carlos fosse qui per aiutare la squadra: è il nostro migliore giocatore. Ma a volte queste cose succedono, ci sono infortuni nel tennis e abbiamo fatto una grande settimana senza di lui. Stiamo procedendo – ha concluso – giorno per giorno, punto per punto: siamo giocatori che possono competere in tutte le situazioni. È quello che stiamo dimostrando e quello che vogliamo continuare a fare”.

