Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia e, ancora, Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone. Sono i primi tedofori dei Giochi invernali annunciati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 a due mesi esatti dall’accensione della Fiamma Olimpica. Fanno parte dei 10.001 tedofori protagonisti del Grande Viaggio che il 6 dicembre partirà da Roma […]
12 Ott 2025 17:40 - Senza categoria
Wuhan: Gauff vince il suo terzo ‘1000’, Pegula sconfitta
di Diego Barbiani
Coco Gauff ha vinto a Wuhan il terzo WTA 1000 della carriera, prendendosi il secondo grande torneo disputato in Cina dopo quello di Pechino vinto nel 2024. La numero 3 del mondo, di fatto, ha pure respinto subito il tentativo di Amanda Anisimova di attaccare il podio del ranking femminile rimettendosi in una posizione di vantaggio alla vigilia delle WTA Finals dove tra l’altro dovrà difendere il titolo ottenuto proprio 12 mesi fa.
6-4 7-5 il punteggio rifilato a Jessica Pegula nella finale odierna della cittadina dell’Hubei, con una bella lotta tra le due ma abbastanza segnata dalla fatica accumulata dalla rivale e connazionale, che nelle ultime settimane aveva disputato qualcosa come nove partite consecutive al set decisivo ed era reduce dalla rocambolesca vittoria di ieri contro Aryna Sabalenka, rientrando da 2-5 nel set decisivo e vincendo al tie-break.
L’undicesimo titolo della carriera per Gauff è così arrivato con una settimana dove non ha mai perso un set, facilitata nella prima parte da un tabellone completamente apertosi già nei primi turni e con due nette affermazioni tra semifinale e finale, ritrovandosi oggi a risalire con successo dal 5-3 per Pegula, la quale comunque potrebbe aver messo un’importante pietra su un nuovo finale di stagione in top-5, fattore per nulla scontato se si ripensa ad alcuni momenti della stagione dove forse per la prima volta negli ultimi cinque anni è apparsa non sempre ai suoi massimi.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Dopo la turbolenta vicenda di doping che ha portato alla sospensione di Jannik Sinner, sono dovuti passare diversi mesi prima che Giacomo Naldi tornasse a lavorare nel circuito ATP. L’ex fisioterapista dell’attuale numero due del mondo, uno dei principali responsabili della vicenda Clostebol insieme a Umberto Ferrara, ha iniziato a collaborare con Francesco Passaro agli […]
Da qualche tempo a questa parte l’espressione “metterci la faccia” è diventata di gran moda. Se tralasciamo la retorica che talvolta la avvolge, l’idea del metterci la faccia rappresenta una evoluzione significativa della nostra epoca.Metterci la faccia significa assumersi una responsabilità personale, significa essere disposti a pagare il prezzo delle proprie scelte, vuol dire affrontare […]
Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, […]
22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile agli US Open e i suoi numeri negli Slam diventano sempre più impressionanti. Con la vittoria su Auger-Aliassime in semifinale, il numero 1 del mondo ha raggiunto un primato storico per il tennis italiano: Sinner è arrivato a quota 87 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando Nicola […]