Wuhan: Gauff vince il suo terzo ‘1000’, Pegula sconfitta

Coco Gauff ha vinto a Wuhan il terzo WTA 1000 della carriera, prendendosi il secondo grande torneo disputato in Cina dopo quello di Pechino vinto nel 2024. La numero 3 del mondo, di fatto, ha pure respinto subito il tentativo di Amanda Anisimova di attaccare il podio del ranking femminile rimettendosi in una posizione di vantaggio alla vigilia delle WTA Finals dove tra l’altro dovrà difendere il titolo ottenuto proprio 12 mesi fa.

6-4 7-5 il punteggio rifilato a Jessica Pegula nella finale odierna della cittadina dell’Hubei, con una bella lotta tra le due ma abbastanza segnata dalla fatica accumulata dalla rivale e connazionale, che nelle ultime settimane aveva disputato qualcosa come nove partite consecutive al set decisivo ed era reduce dalla rocambolesca vittoria di ieri contro Aryna Sabalenka, rientrando da 2-5 nel set decisivo e vincendo al tie-break.

L’undicesimo titolo della carriera per Gauff è così arrivato con una settimana dove non ha mai perso un set, facilitata nella prima parte da un tabellone completamente apertosi già nei primi turni e con due nette affermazioni tra semifinale e finale, ritrovandosi oggi a risalire con successo dal 5-3 per Pegula, la quale comunque potrebbe aver messo un’importante pietra su un nuovo finale di stagione in top-5, fattore per nulla scontato se si ripensa ad alcuni momenti della stagione dove forse per la prima volta negli ultimi cinque anni è apparsa non sempre ai suoi massimi.

