WTA Pechino: brutte sconfitte per Swiatek e Andreeva

Crolla quasi interamente il tabellone della parte alta del WTA 1000 di Pechino, con le sconfitte agli ottavi di finale di Iga Swiatek e Mirra Andreeva. Entrambe in tre set, entrambe con i rispettivi motivi per parlare di una brutta giornata.

Partendo dalla polacca, numero 1 del seeding e numero 2 del mondo, c’è stato il 6-4 4-6 6-0 in favore di Emma Navarro che per quasi tutta la stagione aveva fatto vedere meno di quanto mostrato nel 2024 e al di là di un paio di titoli di basso livello aveva avuto il picco più alto nel quarto di finale all’Australian Open perso proprio contro Swiatek. Oggi, in Cina, l’esito è stato capovolto con addirittura un ‘bagel’ nel set decisivo frutto di sei game consecutivi messi a segno dove spesso Iga ha avuto chance di cancellare lo 0 dal proprio score ma non era proprio giornata per lei.

Fin dal primo set, pur con un vantaggio di 2-0, Swiatek non è mai parsa a suo agio in campo e col passare dei minuti gli errori non forzati sono lievitati fino ad arrivare alla inusuale (per lei) quota di 70. Un’enormità, con cui non avrebbe mai potuto ribaltare le sorti della gara. Pur vincendo il secondo parziale non sembrava nemmeno lei così ispirata come altre giornate, come nella recente finale di Seoul, dove nelle difficoltà cercava di lavorare con la testa e darsi una chance. Nei numeri, questa per lei potrebbe essere anche una delle peggiori sconfitte della stagione.

Andreeva, invece, è caduta 7-5 2-6 7-5 contro Sonaj Kartal. La britannica era alla prima vittoria in carriera contro una top-10 e giunta con due parziali ottenuti mostrandosi superiore alla rivale, sempre in svantaggio e sotto pressione nel punteggio, incapace di concretizzare una palla break sul 5-5 nel parziale decisivo e bruciandosi sistematicamente col servizio quando doveva restare nel match. Così, avremo almeno una semifinalista a sorpresa che uscirà dalla sfida tra la stessa Kartal e Linda Noskova, impostasi 6-2 6-4 contro Anastasia Potapova.

Risultati

[16] E. Navarro b. [1] I. Swiatek 6-4 4-6 6-0

[23] M. Kostyuk vs [5] J. Pegula

[26] L. Noskova b. A. Potapova 6-2 6-4

S. Kartal b. [4] M. Andreeva 7-5 2-6 7-5

