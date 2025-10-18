Ufficiale: Paolini torna alle WTA Finals

Malgrado la sconfitta nella semifinale odierna a Ningbo, Jasmine Paolini ha ricevuto l’ufficialità dalla WTA per la seconda qualificazione consecutiva alle Finals di Riyad. L’azzurra, così, si qualifica per il secondo anno consecutivo sia in singolare sia in doppio, dove sarà un campo con Sara Errani.

È un grande traguardo per la toscana, che dopo l’exploit del 2024 è riuscita a ripetersi in un’annata speciale sia in singolare sia in doppio, con successo importanti in entrambi le categorie tra lo Slam del Roland Garros (doppio) e bis al Foro Italico con la vittoria in singolare e doppio.

