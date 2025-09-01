È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
01 Set 2025 21:58 - US Open
US Open: Musetti dà spettacolo! Prima volta nei quarti a New York
di Redazione
Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale degli US Open, ultimo Slam della stagione. Negli ottavi il tennista toscano, ha battuto in tre set lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3 6-0 6-1 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Nei quarti di finale Musetti sfiderà il vincente del match che nella notte italiana vedrà opposti il numero 1 del mondo Jannik Sinner e Aleksander Bublik, con all’orizzonte un possibile derby italiano. E sarebbe la prima volta nella storia che due tennisti italiani si affrontano così avanti in un torneo del Grande Slam.
“Speriamo in un derby con Jannik, non vedo l’ora di scoprire chi sarà il mio prossimo avversario, forza Italia”: Lorenzo Musetti saluta così il pubblico di Flushing Meadows subito dopo essersi qualificato, per la prima volta, per i quarti di finale degli US Open. Musetti conferma il suo stato di grazia e domina, in lungo e largo il match con Munari. Lo spagnolo, fin qui una delle sorprese del torneo, cede sotto i colpi del toscano. Promessa (mancata) del tennis spagnolo sin dal debutto in top 100 del 2018, con tanto di qualificazione alle NextGen ATP Finals, il maiorchino classe 1997 (oggi numero 44 al mondo) nulla ha potuto contro il carrarino.
Nel primo set Musetti fa un po’ quel che vuole, ma soprattutto Munar sbaglia tanto, con evidenti difficoltà a stare nello scambio. E alla fine le differenze sono evidenti, con l’azzurro che trova il doppio break e si aggiudica il primo set 6-3 con un super scambio. Il secondo set è un monologo del toscano che in 26 minuti chiude la pratica con un perentorio 6-0. In discesa anche il terzo set con Munar sempre più in difficoltà e Musetti capace invece di non sbagliare quasi niente.
