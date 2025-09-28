Paolini agli ottavi a Pechino. Bene Gauff, fuori Rybakina

Jasmine Paolini ha vinto una gran partita contro Sofia Kenin per qualifcarsi agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino. Il 6-3 6-0 contro la campionessa dell’Australian Open 2020 vale una chance importante per un quarto di finale in un nuovo torneo di alto spessore, perché contro di lei ci sarà ora Marie Bouzkova, che si è liberata per 6-3 7-5 di Veronika Kudermetova.

Soprattutto, però, possono esserci punti importanti che la toscana recupera alle dirette inseguitrici all’ultimo posto alle WTA Finals di Riyad, in Arabia Saudita. A inizio giornata, infatti, è uscita di scena in maniera abbastanza sorprendente Elena Rybakina, superata 6-3 1-6 6-4 contro Eva Lys, con la tedesca che ha colto la prima vittoria contro una top-20 in carriera. Di fatto, il vantaggio della kazaka sull’azzurra nella classifica aggiornata dopo i risultati del terzo turno in Cina è di circa 200 punti che potrebbero calare ulteriormente dovesse Paolini raggiungere i quarti di finale.

Vittoria sofferta invece per Coco Gauff, costretta a un 6-4 4-6 7-5 contro Leylah Fernandez. Brutte notizie, infine, per Barbora Krejcikova che è stata costretta al ritiro sul punteggio di 1-6 7-5 3-0 in favore di McCartney Kessler.

