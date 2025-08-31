US Open, Errani e Paolini avanti nel doppio

Prosegue spedita la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio dello US Open, in corso sul cemento di Flushing Meadows. Le azzurre, seconde favorite del seeding (ma prime nella Race to the WTA Finals davanti a Townsend e Siniakova) e semifinaliste a Cincinnati alla vigilia dello Slam statunitense, dopo il successo in due set all’esordio sulla coppia franco-tedesca Boisson/Maria, hanno sconfitto al secondo turno per 6-4 6-1, in appena un’ora e due minuti di partita, le statunitensi McCartney Kessler e Peyton Stearns. “Oggi abbiamo giocato proprio bene. Ci piace molto giocare il doppio insieme e grazie a tutti quelli che hanno fatto il tifo per noi – ha commentato a caldo una Jasmine Paolini davvero soddisfatta – Siamo molto amiche dentro e fuori dal campo – ha aggiunto Sara Errani – L’altra settimana durante il torneo di doppio misto per una volta è stata Jas a fare il tifo per me in tribuna visto che di solito sono io a sostenerla quando gioca in singolare. Favorite per il titolo? Non lo so, però proveremo a fare del nostro meglio”.

